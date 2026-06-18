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GARGANO DI FIORE Rignano Garganico, Di Fiore: “La città non può diventare una succursale di San Marco in Lamis”

La lista critica la presenza di rappresentanti istituzionali e politici di San Marco in Lamis a un recente comizio elettorale a Rignano Garganico

Rignano Garganico, Di Fiore: "La città non può diventare una succursale di San Marco in Lamis”

Emanuele Di Fiore - Fonte Immagine: rignanonews.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

La Lista n. 2 “Viva Rignano Viva”, che candida a sindaco l’imprenditore sanitario Emanuele Di Fiore, interviene nel dibattito politico locale con una nota dai toni netti sul tema dell’autonomia amministrativa e della dignità del territorio.

«PARI DIGNITÀ PER RIGNANO E PER I RIGNANESI. NO A SUCCURSALE DI SAN MARCO IN LAMIS», si legge nell’intestazione del comunicato.

Nel documento la lista critica la presenza di rappresentanti istituzionali e politici di San Marco in Lamis a un recente comizio elettorale a Rignano Garganico, interpretata come un segnale di condizionamento politico del territorio.

«La presenza del sindaco, della giunta e dei sostenitori del primo cittadino di San Marco in Lamis all’ultimo comizio dell’ex-sindaco di Rignano Garganico la dice lunga sulla sudditanza di quest’ultimo dal primo», afferma la nota.

Il gruppo politico rivendica quindi la necessità di un’amministrazione autonoma e forte, capace di tutelare gli interessi della comunità locale.

«Il nostro paese e i suoi abitanti non possono diventare sudditi dei sammarchesi, popolo amico, ma differente e autonomo dal nostro», prosegue il testo.

La lista sottolinea inoltre l’esigenza di una guida politica in grado di gestire in modo indipendente scelte strategiche e risorse del territorio.

«Serve un primo cittadino forte e capace di rivendicare l’autonomia e la dignità del popolo rignanese: su finanziamenti, progetti, scelte politiche, scelte turistiche e scelte economiche», si legge ancora.

La nota si conclude con un appello esplicito al voto per il candidato sindaco Emanuele Di Fiore e per i candidati consiglieri della lista.

«Per questo si rende obbligatorio scegliere alla guida della città Emanuele Di Fiore e i candidati consiglieri della Lista n. 2 “Viva Rignano Viva”».

Lo riporta rignanonews.com.

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