Special Olympics Italia Team Puglia, 60 atleti in Regione per i successi 2026

Saranno 60 gli atleti pugliesi di Special Olympics protagonisti della cerimonia di premiazione in programma lunedì 22 giugno alle ore 11 nella Sala del V Piano della Regione Puglia a Bari, in occasione dei risultati ottenuti ai Giochi Nazionali Special Olympics 2026.

L’evento rappresenta un momento di festa e riconoscimento che si inserisce nel progetto “Rete Inclusiva Special Olympics Puglia: sport, formazione e comunità”, realizzato con il contributo del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità della Puglia nell’ambito del bando GADI 2026 assegnato a Philia APS.

Gli atleti saranno accompagnati da famiglie, tecnici e volontari, figure fondamentali nel percorso di crescita sportiva e personale delle persone con disabilità intellettiva. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente regionale del Team Puglia Attilio Caputo, la direttrice regionale Ketti Lorusso e l’intero team regionale impegnato nelle attività di sport inclusivo sul territorio.

A ricevere gli atleti saranno il vicepresidente della Regione Puglia Cristian Casili, il Garante regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità Antonio Giampietro e rappresentanti delle istituzioni, dello sport e del volontariato.

Le premiazioni Special Olympics sono considerate momenti centrali del movimento, in cui la consegna della medaglia assume un valore simbolico legato non solo al risultato sportivo ma anche all’impegno e al percorso personale degli atleti.

La cerimonia del 22 giugno celebrerà in particolare i risultati conseguiti ai Giochi Nazionali Invernali di Ovindoli e ai Giochi Nazionali Estivi di Lignano Sabbiadoro, valorizzando l’impegno e la determinazione degli atleti pugliesi.

“Lo sport ha la straordinaria capacità di mettere al centro la persona, valorizzandone talenti, competenze e capacità relazionali. Special Olympics realizza ogni giorno questo obiettivo, offrendo agli atleti con disabilità intellettiva opportunità concrete di crescita, partecipazione e inclusione. Oggi celebriamo non solo i risultati sportivi raggiunti, ma soprattutto l’impegno, la determinazione e il contributo che questi atleti portano alle nostre comunità”, dichiara il Garante regionale Antonio Giampietro.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per ringraziare famiglie, tecnici, volontari e associazioni che sostengono quotidianamente il movimento, contribuendo alla costruzione di una comunità più inclusiva.

Una giornata dedicata non solo alle medaglie, ma soprattutto al valore dello sport come strumento di inclusione, crescita e partecipazione sociale.