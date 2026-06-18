BARI – Il prossimo 30 giugno, alle ore 11, presso la Struttura Territoriale Anas Puglia in viale Luigi Einaudi 15 a Bari, si terrà la consegna dei lavori dell’intervento commissariale relativo alla Parte A, I stralcio della Strada Statale 89 “Garganica”, un’opera considerata strategica per il sistema della mobilità del Gargano e dell’intera provincia di Foggia.
Ad annunciarlo è il sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, delegato al coordinamento funzionale delle opere commissariate.
“La S.S. 89 ‘Garganica’ rappresenta un progetto essenziale per assicurare la sicurezza e l’efficienza dei collegamenti nel territorio. Per questo, come Mit, stiamo lavorando per accelerarne la realizzazione”, ha dichiarato Ferrante.
L’intervento riguarda il collegamento tra Manfredonia e l’area dell’aeroporto militare di Amendola, primo tassello di un più ampio progetto infrastrutturale destinato a migliorare l’accessibilità del territorio garganico, ridurre i tempi di percorrenza e rafforzarne l’attrattività economica e turistica.
“Gli interventi sulla SS89 sono attesi da tempo per garantire collegamenti più rapidi e sicuri. L’obiettivo – ha aggiunto il sottosegretario – è procedere con la fase realizzativa della Parte A e, parallelamente, favorire l’avanzamento della progettazione della Parte B, relativa alla Strada a Scorrimento Veloce del Gargano”.
Ferrante ha ricordato che il primo itinerario della SSV, da Vico del Gargano a Peschici, dispone già di un finanziamento pari a 395 milioni di euro, mentre per il secondo tratto, tra Peschici e Vieste, è ancora attesa la copertura finanziaria.
“Investire nella modernizzazione delle infrastrutture significa garantire il diritto alla mobilità e sostenere la crescita delle comunità locali. Continueremo a lavorare per la realizzazione di un’opera fondamentale per il futuro del Gargano”, ha concluso.
Soddisfazione è stata espressa dall’onorevole Giandiego Gatta (Forza Italia), che nelle scorse settimane aveva promosso un incontro a Roma tra il Comitato per la Strada a Scorrimento Veloce Garganica e il sottosegretario Ferrante.
“Con la consegna dei lavori si apre una nuova pagina per il Gargano – ha commentato Gatta –. È un passaggio importante che va nella direzione di rendere il territorio più moderno, attrattivo e sicuro, sia per i residenti che per i numerosi turisti che ogni anno scelgono questa parte della Puglia”.
La consegna del primo stralcio rappresenta dunque un passaggio concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura attesa da decenni e considerata strategica per lo sviluppo economico, sociale e turistico dell’area garganica.
1 commenti su "SS 89 Garganica, il 30 giugno la consegna dei lavori del primo stralcio. Gatta: “Si apre una nuova pagina per il Gargano”"
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Dopo la Salerno R. Calabria viene la ss. 89…
Cantami o divina Anas di quanti lutti sono intervenuti in tutti questi anni… e in quella strada Provinciale delle Saline… anch’essa lastricata da tanti incidenti mortali.
Ai posteri l’ardua gioia di vederla allargata… e più sicura.