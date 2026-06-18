BARI – Il prossimo 30 giugno, alle ore 11, presso la Struttura Territoriale Anas Puglia in viale Luigi Einaudi 15 a Bari, si terrà la consegna dei lavori dell’intervento commissariale relativo alla Parte A, I stralcio della Strada Statale 89 “Garganica”, un’opera considerata strategica per il sistema della mobilità del Gargano e dell’intera provincia di Foggia.

Ad annunciarlo è il sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, delegato al coordinamento funzionale delle opere commissariate.

“La S.S. 89 ‘Garganica’ rappresenta un progetto essenziale per assicurare la sicurezza e l’efficienza dei collegamenti nel territorio. Per questo, come Mit, stiamo lavorando per accelerarne la realizzazione”, ha dichiarato Ferrante.

L’intervento riguarda il collegamento tra Manfredonia e l’area dell’aeroporto militare di Amendola, primo tassello di un più ampio progetto infrastrutturale destinato a migliorare l’accessibilità del territorio garganico, ridurre i tempi di percorrenza e rafforzarne l’attrattività economica e turistica.

“Gli interventi sulla SS89 sono attesi da tempo per garantire collegamenti più rapidi e sicuri. L’obiettivo – ha aggiunto il sottosegretario – è procedere con la fase realizzativa della Parte A e, parallelamente, favorire l’avanzamento della progettazione della Parte B, relativa alla Strada a Scorrimento Veloce del Gargano”.

Ferrante ha ricordato che il primo itinerario della SSV, da Vico del Gargano a Peschici, dispone già di un finanziamento pari a 395 milioni di euro, mentre per il secondo tratto, tra Peschici e Vieste, è ancora attesa la copertura finanziaria.

“Investire nella modernizzazione delle infrastrutture significa garantire il diritto alla mobilità e sostenere la crescita delle comunità locali. Continueremo a lavorare per la realizzazione di un’opera fondamentale per il futuro del Gargano”, ha concluso.

Soddisfazione è stata espressa dall’onorevole Giandiego Gatta (Forza Italia), che nelle scorse settimane aveva promosso un incontro a Roma tra il Comitato per la Strada a Scorrimento Veloce Garganica e il sottosegretario Ferrante.

“Con la consegna dei lavori si apre una nuova pagina per il Gargano – ha commentato Gatta –. È un passaggio importante che va nella direzione di rendere il territorio più moderno, attrattivo e sicuro, sia per i residenti che per i numerosi turisti che ogni anno scelgono questa parte della Puglia”.

La consegna del primo stralcio rappresenta dunque un passaggio concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura attesa da decenni e considerata strategica per lo sviluppo economico, sociale e turistico dell’area garganica.