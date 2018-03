Censimento Popolazione-Abitazioni: si cercano 55 figure

Di:

Manfredonia – IN occasione del 15° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni, il Comune di Manfredonia informa che sono indette le procedure comparative pubbliche finalizzate alla formazione di graduatorie per il conferimento degli incarichi di coordinatore e rilevatore. Si ricercano, pertanto, complessivamente, 50 rilevatori e 5 coordinatori. Gli incarichi dovranno essere espletati nel periodo tra ottobre 2011 e marzo 2012, preceduti da un periodo di formazione, salvo eventuali diverse disposizioni dell’Istat.Le persone interessate, in possesso dei requisiti riportati nel bando completo, possono presentare domanda, redatta in carta semplice su apposito modulo e indirizzata a ‘Comune di Manfredonia, Ufficio Comunale di Censimento’, all’Ufficio Protocollo del Comune, piazza del Popolo 8, 71043 Manfredonia (FG) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10 agosto 2011. Tutte le domande, consegnate a mano o spedite a mezzo servizio postale o altri vettori, o ancora tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it, devono comunque pervenire entro e non oltre tale termine. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale o altro vettore accettante nel caso di spedizione tramite servizio postale o corriere.Redazione Stato