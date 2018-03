http://www.dailynews24.it

Foggia, 18 luglio 2017. In queste ore nel mondo del calcio c’è fibrillazione. Si attendono le ore 16 per la conferma, che avverrà oggi, 18 luglio 2017, durante una conferenza stampa. Antonio Cassano ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio. Una notizia che è rimbalzata su tutti i social quella del calciatore barese, 35enne, appena ingaggiato dal Verona solo otto giorni fa. Gli manca molto casa sua, in sintesi, la motivazione. (A cura di Nico Baratta, Foggia 18.07.2017) Cassano: addio Verona e al calcio giocato? ultima modifica: da

