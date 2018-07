“Miucci non ha indicato alcun elemento su dove si fosse trattenuto”, Cassazione respinge

Di:

Roma. ”Come correttamente rivelava Corte territoriale barese, il ricorrente «non ha indicato alcun elemento su dove si fosse trattenuto, idoneo a consentire di valutare l’esistenza dell’assunto stato di necessità […]»”.

Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma (Penale Ord. Sez. 7. Presidente: Filippo Casa) ha respinto il ricorso di Enzo Miucci, nato a San Giovanni Rotondo il 16.10.1983, contro la sentenza del 12/05/2017 della Corte di appello di Bari che confermava la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Foggia il 29/10/2015, con cui Enzo Miucci era stato condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, commesso a Manfredonia nelle date del 30/05/2009, del 31/05/2009, dell’01/06/2009, del 03/06/2009 e del 04/06/2009.

Contro la sentenza d’appello “l’imputato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, indispensabili ai fini della configurazione del reato contestato – sia sotto il profilo della preordinazione delle condotte criminose sia sotto il profilo dello stato di necessità invocato dal ricorrente – e al trattamento sanzionatorio irrogato, censurato per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva”.

”Le violazioni commesse da Miucci, infatti, si inserivano nel contesto della “falda di Monte Sant’Angelo”, maturata nell’ambiente della criminalità organizzata foggiana, che aveva costretto il ricorrente ad allontanarsi dalla sua abitazione per sfuggire agli agguati mortali, commessi, in epoca coeva ai fatti in contestazione, in danno di soggetti che gravitavano nel suo stesso ambiente criminale”.

Ma per i magistrati della Cassazione “Il ricorso proposto da Enzo Miucci è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati”.

Redazione StatoQuotidiano.it