Comparti Manfredonia. In omaggio a Peppino “Il volontario silenzioso”

Manfredonia, 18 luglio 2018. Ci sono persone di cui conosci appena il volto, ma che ti sono familiari. Sono persone che si predono cura di qualcosa che appartiene a molti, forse a tutti. E lo fanno in modo volontario, in silenzio e strizzandoti l’occhio. Non è pubblicità progresso. Il sig. Peppino si prendeva cura del parco giochi presente nel Comparto CA1 da diverso tempo. E lo faceva volontariamente e il nobile silenzio. Ieri è venuto a mancare.

Grazie per tutto quello che hai fatto Peppino. Sentite condoglianze dai referenti dell’associazione “Noi Manfredonia”

I funerali dell’uomo si svolgeranno domani, alle ore 10.30, nella Chiesa di San Pio di Manfredonia, in area comparti.