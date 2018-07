“Comune buonsenso”, incontri a Orta Nova

Di:

Il Centro Studi dell’Associazione Culturale COMUNE BUONSENSO ha organizzato, in collaborazione con il coordinamento comunale di San Severo della Lega-Salvini Premier, una serie di incontri, a cadenza mensile, con la presenza di esponenti politici, amministratori, tecnici ed esperti delle diverse tematiche che riguardano le città.

Giacomo Pellino: “Un’analisi obiettiva delle condizioni in cui versa la città di San Severo ci induce a moltiplicare gli sforzi per contenere il degrado diffuso, per migliorare le difficili condizioni sociali, per arginare la “fuga di cervelli”, per frenare la disoccupazione. Il confronto tra esperienze e competenze, l’approfondimento delle best pratices, potrà favorire la redazione di un programma realizzabile ed efficace per amministrare con buonsenso”.

Marcello De Filippis: “La costruzione del programma è il frutto di un profondo e serio lavoro di sintesi tra culture politiche e sensibilità sociali, di confronto con le istanze della società civile organizzata e di analisi delle compatibilità imposte dai vincoli di bilancio. Il nostro obiettivo è quello di mettere in moto un processo di nuova aggregazione verso i rappresentanti della società civile che vogliono scendere in campo”.