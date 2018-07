De Leonardis “DDL anti omofobia, uno spot mal riuscito”

Di:

Foggia. “Un disegno di legge che disattende completamente le finalità esposte, in una regione che in materia di diritti civili ha mostrato di essere avanti e libera da qualsiasi pregiudizio con la doppia elezione di Nichi Vendola come Governatore di Puglia. Oggi in terza commissione ho espresso nuovamente la mia contrarietà a un testo semplicemente inutile (lo Statuto dell’ente, infatti, già prevede norme contro le discriminazioni e le violenze di genere, per non parlare delle leggi nazionali), che incide pesantemente e inopportunamente in ambiti delicati come la scuola e il lavoro, che fa riferimenti generici a fondi comunitari da cui attingere, senza una programmazione e una progettualità ben determinata.

L’ennesima legge-bandiera, stavolta contro l’omofobia: ed essere contrari non significa essere retrogradi o diventare esempi negativi da stigmatizzare, ma essere seri nei confronti dei pugliesi, e lontani dallo strumentalizzare episodi e battaglie pur legittime per acquisire consenso”.

Lo dice in una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.