Foggia. Antidroga: arrestati 2 giovani

Di:

Foggia. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia – Gruppo Falchi nel contesto di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti il traffico degli stupefacenti, hanno tratto in arresto Giuseppe Stefano Bruno, classe 1998 foggiano, per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, sorprendevano Giuseppe Bruno, all’interno di un circolo sociale nel quartiere San Lorenzo, proprio nell’atto di cedere alcune dosi di cocaina ad un giovane acquirente.

Nella tasca dei pantaloni indossati veniva rinvenuta una bustina in cellophane con chiusura ermetica all’interno della quale vi erano altre tre dosi di cocaina. La sostanza stupefacente rinvenuta all’interno del circolo sociale è risultata di peso complessivo lordo di grammi 2,10 composta da nr. 5 singole dosi di peso differente.

Nell’auto con cui Giuseppe Stefano Bruno era giunto in Via Castellino è stato rinvenuto denaro, per complessivi 120,00 euro, somma composta esclusivamente da banconote da euro 20,00. Il denaro e la droga rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Il locale in cui è avvenuto lo scambio è gestito dal noto pregiudicato, già sorvegliato speciale della P.S. D’ANGELO Franco, classe 1958. Lo stesso insofferente al controllo operato dagli Agenti e visibilmente alterato ha dapprima ingiuriato il personale operante per poi opporre resistenza all’atto del suo accompagnamento in Questura.

Negli Uffici della Questura manifestava un atteggiamento violento e minaccioso, si scagliava contro gli Agenti costringendoli ad una colluttazione all’esito della quale veniva immobilizzato, messo in sicurezza e tratto in arresto per resistenza, violenza e minacce a P.U.

Entrambi gli arrestati è stato associato nel carcere a disposizione della locale Procura della Repubblica.