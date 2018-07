Le paludi e le saline sipontine nei secc. XVI-XVII

Di:

Manfredonia, 18 luglio 2018. Le paludi sipontine sino agli anni ’30 del secolo scorso hanno condizionato in modo determinante la vita della comunità sipontina.

Delle paludi, delle saline, dei “mari” interni e delle “forme” poste nel territorio sipontino, specie nei secc. XII-XIII-XIV ci siamo soffermati in altra parte (“Casale Siponti”).

E mette conto dire che il trasferimento degli abitanti in luogo più salubre è dettato proprio dalla necessità di togliere loro dalla zona malsana, ovvero paludosa. Ma tutto questo non deve indurre a credere, come finora si è operato, che Manfredi abbia “voluto creare ex novo” una città posta a circa un miglio di distanza da quelle paludi e da quella “malaria”.

Questo flagello ha attanagliato la vita dei sipontini per secoli, falciandoli, e specie i bambini.

E’ opportuno tener presente che la cala dello Spuntone (il “buon porto” manfredino), i fon-daci dei genovesi e degli ebrei, l’ospedale S.Lazzaro, il monastero di S. Benedetto, il palazzo di Gu-glielmo, la località poi chiamata “la Zecca”, ecc., verosimilmente erano lì prima ancora del 1256, anno della cosidetta “fondazione di Manfredonia” inventata dal falso Matteo Spinelli da Giovinazzo, confutato, in modo particolare da W. Bernhardi (Matteo di Giovenazzo, eine Fälschung des XVI. Jahrh., Berlino 1868): “…per gravi inesattezze cronologiche ed evidenti e grossolani errori in essa contenuti”, tanto da indurre “gli studiosi a sospettare dell’autenticità della cronaca… e considerarla una falsificazione”.

Nell’analizzare le paludi e le saline nei secc. XII-XIII-XIV abbiamo posto l’accento anche sui relativi uffici; e gli stessi, specie quelli del sale, li riscontriamo anche nei secc. XVI e XVII, come è dato rilevare nel 1515, con il fondaco del sale, ed i relativi credenzieri, doganieri e guardiani (P.OGNISSANTI. L’Università sipontina nel ‘500…).

Ora, a causa dell’eccidio perpetrato dalle milizie “amiche” lombarde, nel 1528, per “libe-rare” la città dall’assedio del Lautrec, e con la fuga di buona parte della popolazione verso la Dalmazia ed anche verso il Gargano si ha un’enorme riduzione della mano d’opera, per cui le saline e le stesse paludi vengono abbandonate o lasciate a se stesse. “Ed all’ora fu, che (per) la mancanza de’ Cittadini bracciali, cominciò a dismettersi la confettura de’ Sali cotanto memorabilmente antica nella nostra Siponto”(M.SPINELLI da Manfredonia, Memorie Storiche…, parte III, p.333).

Ed ancor più, nel 1531, si ha la confisca dei beni e delle feudalità dei rivoltosi (alcuni citta-dini sipontini parteggiarono per le truppe franco-venete del Lautrec, contro gli spagnoli, in per-ticolare, quelli di origine ebraica), con la revoca delle gabelle e degli uffici regi (come l’ufficio del mastro delle saline), passati in gestione a famiglie di origine spagnola o genovese.

Ne sono conseguiti reclami presso Carlo V, nel 1533, che, in parte, reintegra i cittadini sipontini nelle loro vecchie prerogative, o feudalità.

E nel 1553, nel privilegio concesso da Carlo V alla Università sipontina, a proposito della Regia Reintegrazione, trattandosi della Posta del Conte di Troia e di Siponto, si hanno degli particolari riferimenti alla “palude di Manfredonia”, posta presso una torre, con i relativi confini e terreni coltivati. Notevole in questo privilegio è anche il riferimento alla chiesa di S.Pietro. “Incominciando dalla coppa di tre confini vicereali, di Pariti, del Candelaro e del Conte di Troia, dritto verso Manfredonia, fino alle terre di Cola Sollecito, da Manfredonia sopra la strada detta delle Saline, per corde ottant’otto, e seguendo detta strada verso Manfredonia, lasciando a man destra Torre, con la Palude di Manfredonia, e per i Porcili, lasciando a man destra la Chiesa di Siponto, con alcuni ortali, e seguendo detta strata innanzi la Cappella di Siponto, per sopra la vigna di Biase Pisciacqua da Manfredonia, lasciando detta vigna a man destra, verso la marina arrivando ad un Cragno di pietra sopra la vigna di S.Pietro, il quale cargno è confine di Siponto della difesa di Manfredonia si sono compassati corde 166”(P. OGNISSANTI, L’Università sipontina nel ’500…, .; si fa notare che la distanza di 166 corde dalla chiesa di Siponto alla vigna di S.Pietro corrisponderebbe a circa 1600-1700 m. lineari, come dire circa la attuale distanza fino all’”orto delle brecce”, località dove viene individuata la vecchia chiesa di S.Pietro extra moenia.

Per il sec. XVII le notizie sulle paludi e sulle saline sono scarne.

Nel 1660, si ha la riconferma del diritto di estrarre o trasportare sale dal porto di Manfredonia (200 tomoli a conto dell’arrendamento). L’anno seguente si ha la riconferma del privilegio di re Ferdinando d’Aragona, del 1465, per l’estrazione del sale dal porto di Manfredonia.

Alla palude sipontina spesso veniva abbinato il territorio del lago Salso, come si fa riferi-mento nei documenti proprio del sec. XVII che richiamano quelli delle gabelle cittadine del 1483: “Item, che tutti quelli animali de’ detti cittadini, baccini e bovini tantum, escludendo ogn’altro ani-male di qualsivoglia genere, e specie, che non possa entrare nel territorio della Città detto la Padula soprana e sottana sino allo Staino verso Foggia”; e vi vengono determinati i tempi di accesso.

A seguito dell’abbandono delle saline, a causa della mancanza di mano d’opera si hanno pure delle inziative per la bonifica.

Lo Spinelli, ricalcando quanto già scritto dal Sarnelli, riporta il tentativo di bonifica fatto operare dall’arcivescovo sipontino, cardinale Bartolomeo della Cueva (1560-1562), dando nel contempo una ampia configurazione alle paludi sipontine, inserendovi pure le zone delle Pagliete (a ridosso della zona “Sciali”, ovvero “Scali”, luoghi di approdo) e del lago Salso.

“In si breve (tempo) che un tal card. Arcivescovo sedette nella cattedra Sipontina, molto si cooperò per il benedetto suo diletto gregge, e specialmente nell’anno 1562 in occasione dell’Epidemia de’ Catarri, che vi fu nel nostro reame…cagionato dalla nebbia, percui morirono dappertutto gran numero di persone, e nella nostra moderna Siponto vi fu maggior lutto, che nelle altre Città, a cagione della vicina Palude, e molto più per il Territorio delle Pagliete, onde il nostro card. Arcivescovo anche coll’autorità sua di Vicerè pensò di riparare una volta per sempre all’inconveniente dell’aria cattiva, che dalle Paglie, molto più si cagionava alla Città, per cui fece venire da Roma persone pratiche a disviare le acque, che in tal Territorio stagnavano, siccome già avvenne, vedendosene anche a’ nostri giorni il buon’effetto, che l’aria della nostra città non è più contaminosa come lo era prima, perché quell’antico Continente delle Paglie oggi è un ottimo Territorio addetto alla semina, che produce molto formento, e chiamasi sin da quest’anno il luogo del disviamento delle acque Santì Antonio, per essere stato l’architetto un Padre de’ Minori Conventuali che dedicò l’opera a S.Antonio di Padova”( “Memorie Storiche”…, parte III, p. 358).

Apparentemente questa bonifica non dovrebbe interessare le cosidette paludi sipontine, ma è lo stesso Spinelli a precisare: “Sin dall’anno 1564 che furono dismesse dalla vicinanza dell’antica Siponto le cotanto nella storia memorande Saline Sipontine….un tal comprensorio co’ suoi distretti restò incorporato nella Difesa della Paludi di Manfredonia, per comodo degli armenti sipontini, e per la rendita dell’Università. Ma comecché tralle tante disgrazie, che ha sofferte la moderna Siponto, le maggiori sono state quelle che l’han cagionate i medesimi Abitanti, che realmente non possono dirsi Sipontini, per aversi alienati tutti i di lei Territori, per cui l’han resa miserabilmente, e carica di pesi, così avvenne del Comprensorio dell’antiche Saline, poiché i Governanti pro tempore ne fecero l’alienazione a diverse persone in diversi tempi , cioè alla Famiglia Urruttia, al Monastero dell’Annunziata, ed alla Confraternita del Carmine, i quali ne diedero anche porzione ad un certo Nicola Sollecito Sipontino, che in essa vi fece una piantagione di viti, ed alberi, con avervi anche edificata una Torre di fabbrica, ed altri comodi addetti alla Vigna, la qual vigna per tutto l’anno corrente 1676 essendo deteriorata per il mal governo, andata finalmente in diserto fu venduto il solo fondo nel medesimo anno colle Fabbriche anch’oggi ivi sistentino a’ PP. Minori Conventuali di Manfredonia per la somma di duc. 680, i quali dandolo in affitto ad uso di erba, e di semina, n’ esigono annui ducati 50. Contesto di quanto si è riferito, sia lo Stato delle cose in cui oggi rattrovansi, è la Platea de’ sudetti Padri Conventuali”(“Memorie”…, Parte III, pp. 526-527). (No! Non vi è alcun errore di datazione, siamo nei secc. XVI e XVII !).

A cura di Pasquale Ognissanti (Archivio Storico Sipotino)