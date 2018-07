“L’Orta Nova che Vorrei”, il ricordo di Vittorio Arrigoni

Di:

Orta Nova. Si parlerà del giornalista Vittorio Arrigoni giovedì 19 luglio nella piazzetta del palazzo exgesuitico. A farlo i componenti dell’associazione L’Orta Nova che Vorrei. Ospite della serata la madre del giornalista ucciso in Palestina, Egidia Beretta.

“Parleremo della questione palestinese perché nessuno ne parla, a partire dalla comunità politica. E parleremo di Vittorio Arrigoni perché è stato uno dei pochi ad aver deciso di dare voce al popolo palestinese mettendo a rischio la propria vita. Attraverso la sua vita da giornalista ha pagato caro l’impegno profuso in tale causa.

E noi lo ricordiamo come persona che aveva degli ideali”.

A parlare, il vicepresidente dell’associazione, Francesco Grillo.

Ma perché parlare di Arrigoni ad Orta Nova in questo periodo? Gli abbiamo chiesto.

“Perché riteniamo si debba partire dal basso, dai nostri piccoli paesi.” Spiega Grillo “Nonostante si possa ritenere che parlare di Arrigoni sia qualcosa di lontano dalla nostra realtà, riteniamo che non si debba mai voltare lo sguardo dall’altra parte. Proprio Arrigoni diceva che la Storia la fanno le persone comuni, non la fanno i politici, non la fanno i potenti. A partire quindi dal basso si può arrivare ad una sensibilizzazione anche capillare.”

Nel corso della serata interverrà la madre di Arrigoni.

“Egidia Beretta per noi è un grandissimo modello” ci dice il vicepresidente “Nonostante abbia vissuto un grande dolore con la perdita del figlio, non si è mai persa d’animo ed ha continuato a sostenere la lotta del figlio attraverso gli scritti di Vittorio. È andata anche in Palestina per chiedere giustizia quando Vittorio è stato ucciso.

Ci aspettiamo che lei ci racconti in maniera più dettagliata chi era Vik Arrigoni perché noi lo abbiamo conosciuto solo attraverso dei libri e dei video.”

All’evento prenderanno parte anche gruppi musicali quali Clan Banlieu, Irec, Vivo da Re “abbiamo scelto gruppi di ragazzi per avvicinarli conseguentemente alla tematica da trattare” come precisa Francesco Grillo “Questo per far sì che la serata possa essere rivolta non solo ad un determinato pubblico ma al maggior numero possibile di giovani”.

L’associazione promotrice dell’evento nasce cinque anni fa con un chiaro intento di promozione sociale. È formata da giovani desiderosi di profondere il loro impegno al fine di migliorare il paese in cui vivono, Orta Nova.

“Organizziamo iniziative culturali affinché ognuno di noi possa dare un contributo per far crescere il nostro paese.” racconta Grillo che aggiunge “Un contributo di tipo culturale, sociale, politico. La politica in particolare è cultura e soprattutto attraverso la politica si può arrivare al sociale”

I giovani de L’Orta Nova che Vorrei mettono a disposizione anche le loro competenze per favorire la crescita culturale della comunità locale.

“Siamo l’unica associazione per esempio che ha dato vita ad un corso di filosofia popolare perché all’interno della nostra associazione ci sono persone laureate in filosofia ed hanno deciso di mettere a disposizione le proprie abilità”.

La loro missione è “Far crescere il nostro territorio.” le parole del vicepresidente “Anche a livello politico. Non ci risparmiamo da questo punto di vista. Quando anche c’è da fare critica politica o da candidarsi, lo facciamo. Per noi la politica non è un mostro da tenere lontano, ma anzi un mezzo da sfruttare per arrivare a migliorare il nostro territorio.”

Qual è l’Orta Nova che vorreste? Abbiamo così chiesto.

“Un’Orta Nova che prenda in considerazione gli ultimi, dove ci sia più solidarietà, più uguaglianza. Un’Orta Nova che sia anche più internazionale nel senso di diventare più capace di andare oltre. Esattamente come facciamo noi: parliamo di Palestina.

Dobbiamo creare un paese in grado di guardare alle altre realtà”.

A cura di Daniela Iannuzzi