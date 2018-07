Tar Puglia “No a vlt nelle sale senza autorizzazioni di Comune e Questura”

Di:

Roma. Il Tar Puglia conferma il no del Questore di Lecce all’installazione di vlt in una sala giochi in città. Secondo i giudici, «il diniego del rilascio della licenza appare correttamente motivato» vista la «mancata concessione» da parte del Comune dell’«autorizzazione allo svolgimento dell’attività». Un passaggio necessario, si legge nell’ordinanza, per la successiva installazione delle vlt. I giudici, riporta Agipronews, hanno respinto anche le obiezioni contro la legge regionale contro il gioco patologico, che «non appare affetta dai vizi di legittimità costituzionale denunciati nel ricorso». LL/Agipro