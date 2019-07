Alessandro, investito a Cerignola, è uscito dal coma

Di:

Cerignola può tirare un bel sospiro di sollievo. Alessandro, uno dei sei ragazzini travolti da una Fiat Punto sabato scorso in via Tiro a Segno, si è svegliato dal coma ed è fuori pericolo. Antonio Grillo, suo allenatore e istruttore della Soccer Accademy Cerignola, dal letto dell’ospedale e con la maglia numero 7 indossata dal giovane ha fatto sapere che “ha un po’ di fratture ma si rimetterà presto per fortuna”.

Il pensiero di Grillo va agli altri ragazzi coinvolti, tutti fuori pericolo ad eccezione di uno dei sei ricoverato nel reparto di rianimazione e per il quale non è stata ancora sciolta la prognosi: “Continuiamo a pregare per tutti i ragazzi coinvolti! Dio fa che tornino tutti a casa” conclude Grillo.

