Delfino spiaggiato a Lesina, imbrigliato in corde e plastica

Se a Peschici i delfini giocano con i bagnanti, sulla spiaggia dell’Istmo di Lesina, in località Muro, si registra l’ennesimo caso di spiaggiamento di un giovane cetaceo.

Come riportato da Sannicandro.org, la carcassa è giunta a riva nelle prime ore di questo pomeriggio. L’esemplare è probabilmente morto a causa della plastica in mare: è stato ritrovato imbrigliato in una corda a cappio e in alcune reste per l’allevamento dei mitilli. La Capitaneria di Porto di Vieste si è subito attivata per il recupero del delfino.