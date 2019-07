“Fuori dal Coro” a Manfredonia con le immagini dell’“Autobus Flambé

Di:

Fuori Dal Coro, trasmissione di inchiesta e approfondimento condotta da Mario Giordano, torna a parlare di Manfredonia. Nella scorsa puntata del 15 luglio, un inviato in diretta dalla stazione Manfredonia Ovest ha conferito riguardo l’abbandono della struttura ferroviaria.

Stasera, puntata del 18 luglio, ci sarà un’inchiesta sui mezzi pubblici italiani. Le telecamere cercheranno di fare luce sui loro malfunzionamenti: da Torino, dove sono bruciati 3 bus in meno di un mese, a Manfredonia, con le immagini dell’“Autobus Flambé” e ancora, in Umbria, dove i collegamenti ferroviari sono stati chiusi e alcuni treni in stato di abbandono.