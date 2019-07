Lucera 5 Stelle “Trasparenza e l’informazione sono una cosa seria”

Di:

Lucera. ”Nel nostro programma elettorale, abbiamo promesso TRASPARENZA Amministrativa. I dati ministeriali, liberamente reperibili sul sito SIOPE, attestano che l’Amministrazione Comunale di Lucera ha pagato nel primo trimestre 2019, la somma di € 193,999,39 imputata al capitolo di spese “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”.

Negli anni antecedenti, le somme pagate per queste causali sono state nettamente inferiori: € 125.853,49 nell’intera annualità del 2018; € 114.897,33 nell’intera annualità del 2017.

Specifichiamo che nel primo trimestre 2018, le somme pagate sono state € 11.372,28; nel primo trimestre 2017, le somme pagate sono state € 26.772,04.

Senza alcun intento polemico, è evidente la differenza rispetto al dato del primo trimestre 2019. Non c’è bisogno di “talpe” per accedere alle informazioni, ed anzi esprimiamo qui il nostro sostegno e la piena solidarietà ai dipendenti comunali che in queste ore si sono visti sospettati, ingiustamente e infondatamente, di “Slealtà”. Infatti basta cliccare al seguente link: www.siope.it, per verificare le voci di pagamento e di incasso, non solo di Lucera ma di tutti i comuni italiani.

Questa è la verità dei dati.

Per quanto riguarda gli eventi del Natale 2018, abbiamo verificato le spese sostenute a vario titolo e non tutte imputabili al capitolo sopra menzionato (dagli straordinari ai dipendenti, al’acquisto di addobbi, agli spettacoli) esaminando le singole determine: ammontano a circa € 132.000,00.

Ma una cosa vogliamo sottolineare a chiare lettere: il M5S non è contro il Natale!

Anzi, magari questo evento servisse per davvero a rilanciare Lucera e la sua economia!

Perché è di questo che stiamo parlando: di Lucera e del suo sviluppo economico.

E affinché tutto ciò si realizzi, abbiamo il dovere di esaminare e controllare le spese fatte e il vantaggio che la città ne riceve.

Da qui, la nostra azione politica che è anche di vigilanza e controllo.

Certo ci amareggia che, avendo utilizzato ingenti risorse per il solo periodo natalizio, ci siano poi rimaste le briciole per l’Estate Lucerina e le festività in onore di Santa Maria Patrona.

Considerato, poi, che l’80% dei turisti arriva in Puglia proprio nei mesi estivi, siamo a dir poco perplessi di fronte ad una scelta di investimento sul turismo così squilibrata”.

Lucera, 17 luglio 2019.

Il Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle Raffaella Gambarelli

Gli attivisti del Comitato Lucera 5 Stelle Nicola Ivan Bernardi, Gianluca Corvelli, Stefano Finamore, Sanie Haruni, Franca Panzano, Gianluigi Pietrosanto, Luciana Pecoriello, Giuseppe Montuori.