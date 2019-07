Manfredonia. Gestione Tributi internalizzata al Comune. Finita l’annosa diatriba sul controllo

FRA le patate bollenti che il commissario prefettizio inviato al comune di Manfredonia a seguito delle dimissioni del sindaco Riccardi si ritrova tra le mani, quella inerente alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali è certamente tra le più ostiche e preoccupanti. Il commissario Vittorio Piscitelli ha dovuto dipanare una matassa estremamente ingarbugliata adottando provvedimenti che tengono conto da una parte l’efficienza del servizio tributi e dall’altra il contenimento dei costi del servizio.

HA PERTANTO deliberato sulla base degli indirizzi del subcommissario delegato Pasqua Tirelli e la partecipazione dell’ufficio comunale tributi, dell’ufficio sistemi informativi, dell’ufficio legale, di disporre la gestione internalizzata delle entrate comunali, ad eccezione della gestione dei tributi minori (come Cosap, imposta comunale pubblicità, censi-canoni-livelli, acquedotto rurale, pubbliche affissioni), delle attività di accertamento, riscossione coattiva, affidati in concessione a soggetto abilitato iscritto all’albo dei Concessionari nazionale.

DI CONSEGUENZA ha revocato la delibera della passata amministrazione con la quale si esprimeva indirizzo per la ricerca di soggetto terzo cui affidare la gestione tributi, ed ha liquidato la società mista “Gestione tributi Spa” il cui contratto di affidamento era scaduto il 6 giugno 2019. Con quest’ultima è insorto un contenzioso in via di soluzione, riguardante la banca dati della gestione tributi: la società Gestione tributi ha invocato il diritto d’autore sui programmi per elaboratori. E’ stato perciò deciso di affidare a società informatiche specializzate il supporto tecnico agli uffici comunali. La sede di Via Tribuna è stata chiusa; sono operativi gli uffici nella sede di Piazza del Popolo del municipio.

SI TRATTA in buona sostanza di interventi tecnico-organizzativi a fronte di un radicale cambio nelle tecniche di gestione dei servizi comunali avviato dal commissario prefettizio che al suo insediamento a Palazzo San Domenico ha dovuto affrontare e risolvere una serie di problemi fuori della norma come per l’appunto quello della gestione tributi, vale a dire uno dei nodi focali sul quale la maggioranza della passata amministrazione Riccardi si è lacerata in continue dispute tra fazioni contrapposte ognuna sostenendo posizioni diverse se non contrarie e in ogni caso tendenti invariabilmente ad acquisire posizioni di privilegio che la gestione privatistica di quell’ente assicurava e mantenuta con continue proroghe al limite della legalità. Complice in questa diatriba che ha messo in discussione più volte la sussistenza della stessa amministrazione comunale, il PD partito di maggioranza relativa incapace di elaborare – venne accusato – una posizione oggettivamente valida per l’espletamento di un servizio fondamentale per il comune e per una adeguata gestione dello stesso.

PER il commissario Piscitelli è stato “prioritario dover porre in essere, in relazione alle gravi esigenze di riduzione della spesa corrente, programmi e progetti funzionali alla riduzione dei costi dei servizi a carico del Comune, attuare senza indugio e complessivamente il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune, tendere alla gestione internalizzata delle entrate comunali, in modo che, nella salvaguardia della efficacia e della efficienza della azione amministrativa i costi connessi all’espletamento del servizio siano i più contenuti“.

Michele Apollonio