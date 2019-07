Meteo. In prevalenza soleggiato tra Puglia, Basilicata e Molise

Bari. Meteo Puglia: condizioni anticicloniche su Puglia, Basilicata e Molise garanzia di una fase all’insegna del bel tempo prevalente anche se con cieli offuscati da transito di velature e/o stratificazioni. Da segnalare anche la formazione nel corso del pomeriggio di qualche fenomeno a ridosso della dorsale appenninica e sulle Murge interne. Temperature in aumento sia nei valori massimi che nei minimi ma con caldo nella norma. Ventilazione in attenuazione, tendente a debole variabile o di brezza. Mari generalmente poco mossi.

VENERDI’: ci sono poche novità nel contesto meteorologico delle nostre regioni di Sud-Est con la persistenza di un campo anticiclonico. Giornata pertanto all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso non solo lungo le coste ma anche in prossimità delle aree interne collinari e montuose, salvo innocui cumuli ad evoluzione diurna sulle vette appenniniche ma con fenomeni blandi o assenti. Temperature in ulteriore lieve aumento ma i valori si manterranno nelle medie del periodo. Ventilazione debole variabile, a regime di brezza. Mari quasi calmi o poco mossi.