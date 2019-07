Morte Roberta a San Severo: lutto cittadino

San Severo. Per la scomparsa della concittadina Roberta Perillo, deceduta a seguito di un efferato atto di violenza, il Sindaco Miglio ha ordinato il lutto cittadino in occasione dei funerali che saranno celebrati domani, venerdì 19 luglio, con inizio alle ore 16,00, nella Chiesa Cattedrale Santa Maria Assunta in San Severo.

Il lutto cittadino è stato proclamato dal Sindaco in concomitanza con la celebrazione del rito funebre e più precisamente dalle ore 15,30 alle ore 18,30 di domani 19 luglio.

“L’Amministrazione Comunale si unisce – dichiara il Sindaco Miglio – insieme all’intera comunità sanseverese, all’immenso dolore della famiglia PERILLO. La città di San Severo ancora una volta è unita e compatta in segno di deferente rispetto e per la difesa della legalità così come accaduto in passato per altre analoghe e drammatiche situazioni. Il lutto cittadino è un atto doveroso nei confronti della povera Roberta”.

Con la medesima ordinanza il Sindaco Miglio ha sospeso tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma per il giorno 19 luglio 2019 nell’arco di vigenza del lutto cittadino e di procedere all’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutte le sedi istituzionali della città. Il Sindaco ha anche invitato i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le Associazioni Sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto nelle ore del rito funebre.

INFO. Il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino comunicano quanto segue: in segno di doveroso omaggio e profondo rispetto per i funerali della giovane concittadina Roberta Perillo e del relativo lutto cittadino proclamato dall’A.C., lo spettacolo “E la chiamano estate”, con la partecipazione degli artisti Tiziana Casiero e Sabino Zaccaro, a cura dell’Associazione Amici della Musica (di cui è presidente la prof.ssa Gabriella Orlando), previsto alle ore 20.00 di venerdì 19 luglio presso il Chiostro di Palazzo Celestini, non avrà luogo.

L’evento, che rientra nell’ambito della programmazione “Sere d’Estate 2019”, è posticipato a data da destinarsi.