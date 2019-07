Tutto pronto per il Festival dei Monti Dauni: il programma

Si apre anche quest’anno con un ospite d’onore il Festival dei Monti Dauni diretto da Agostino Ruscillo, tra i festival d’eccellenza riconosciuti dalla Regione Puglia, giunto alla XVII edizione. Dopo Karima, come annunciato, si tratta di Vittorio Matteucci, direttamente dal famoso musical Notre Dame de Paris, che inaugurerà la summer edition2019, il 5 agosto a Deliceto, con uno degli spettacoli inediti prodotti dal Festival, Sweet Love.

“L’edizione 2019 è partita a febbraio con una anteprima in grande stile, la presentazione dell’album di Mara De Mutiis “Out of Tempo”, con un bellissimo concerto a Foggia, presso il Teatro “Giordano” e probabilmente avremo altre novità per il periodo autunnale”: raccontal’ideatore della kermesse itinerante Agostino Ruscillo.

Per il diciassettesimo anno consecutivo, ininterrottamente, il Festival dei Monti Dauni offrirà una programmazione rinnovata nei suoi contenuti. Quindicigli appuntamenti, che toccheranno alcuni tra i borghi più affascinanti del Subappenino Dauno: Bovino, Deliceto, Orsara di Puglia, Panni e Sant’Agata di Puglia, dal 5 agosto all’11 settembre prossimi. Dodici gli spettacoli, che spaziano dalla musica classica, antica e contemporanea, a quella popolare, dal jazz al musical e concerti tributo a tre grandi voci della canzone leggera italiana: Domenico Modugno, Mina e Mia Martini.

Dopo il concerto di inaugurazione, si prosegue ad Orsara di Puglia: il 6 agostocon il pianista Carlo Barilealle prese con Bach e Händel, il 7con il Pasta Nera Jazz Projectdi Felice Lionetti e l’8 agostocon l’omaggio diBeppe Delrealla musica pop dagli anni ’60 in poi, con la partecipazione straordinaria del talentuoso armonicista siciliano Giuseppe Milici.

Il 12 e 13 agostotappa a Delicetocon il tango e dintorni del Trio Celose l’omaggio a Modugnodel Beppe Delre 5tet. Dopo Ferragosto, il Festival si muove verso Pannicon il concerto di Mara De Mutiisdedicato alla grande voce di Mina, il 19 agosto. A Bovino, il 20 agosto, sarà la giovanissima Alessia Carellila protagonista di Semplicemente Mia, con la direzione di Domenico De Biase. Si resta a Bovinoil 21 agostoper la Disney Music diretta da Lorenzo Ciuffreda e il 22 agostoper la seconda edizione del Rossomandi’s Birthday, con il concerto Duo per Duodi Rosaria Dina Rizzoe Michele Gioiosae poi di Gioiosa con il Maestro Ivan Urvalov. Sempre a Bovino, il 23 agosto, approda la musica delle Mulieres Garganiche, con la direzione di Valentina Latiano. La kermesse si chiude a Sant’Agata di Puglia, domenica 8 settembre, con le Chimere musicalidell’ensemble Cesare Marotta guidato da Gilberto Scordari.

Grande spazio alla formazione con tre eventi didattici: lo stagedi canto e interpretazione con il maestro Matteuccia Deliceto, il workshopdi formazione pianisticacon il maestro di fama internazionale Ivan Urvalov a Bovino, per omaggiare il pianista e compositore Florestano Rossomandi e i corsi di musica antica a Sant’Agata di Puglia, dedicati al compositore Cesare Marotta.

Il connubio musica-arte per l’ennesima volta darà slancio al potenziale dei nostri borghi, tentando di far interagire il turismo estivo della zona collinare dauna con la magia della musica e degli spettacoli. “Il Festival, negli ultimi dieci anni, ha sempre ottenuto il riconoscimento della Regione Puglia, partecipando anche alla creazione di importanti reti di festival.– commenta Ruscillo – Nel corso di queste diciassette edizioni, molti sono stati i Comuni che hanno aderito alla nostra progettualità:l’apporto delle amministrazioni comunali è il primo tassello imprescindibile del nostro operato”.

L a XVII edizione dell a kermesse itinerante che fa incontrare i luoghi più belli della Capitanata con produzioni musicali di qualità made in Puglia, rientra nella Rete “D.A.M.A.” sostenuta dalla Regione Puglia – Patto per la Puglia – FSC 2014-2020 .

