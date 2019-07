Di:

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha ricevuto dall’attuale amministrazione comunale l’incarico di occuparsi del restauro definitivo del Castello Ducale, che svetta su una delle tre colline su cui si stende Ascoli Satriano, che rappresenta l’antico centro storico della cittadina e ne costituisce da sempre il simbolo di identificazione.

Gli spazi del castello

Così scriveva il sindaco di Ascoli Satriano Vincenzo Sarcone in un comunicato stampa del 29 novembre 2018:

“La posizione del castello nel centro storico e la sua dimensione consentono di offrire nuovi servizi rivolti ad un pubblico diversificato, che integra quello tradizionale degli studiosi e dei ricercatori. Secondo l’ampia visione descritta e perseguita dall’amministrazione comunale, si prevede di configurare alcuni degli spazi per l’esposizione permanente dei tesori archeologici ascolani, mentre altri potranno adibirsi alla custodia, alla catalogazione e laboratori per il restauro dei rinvenimenti archeologici provenienti dall’intera provincia di Foggia, divenendo luoghi di formazione e di trasmissione della cultura. […]

A restauro ultimato, il castello diverrà uno dei principali nodi della rete che collegherà il patrimonio storico e culturale esistente in Capitanata. La rete culturale che si intende costituire servirà per creare un ponte, un collegamento e quindi un aiuto reciproco tra queste realtà così vicine tra loro e ricche di cultura e bellezze naturali. I musei di questi comuni sono spesso ubicati all’interno di castelli restaurati e curati, che da soli rappresentano piccoli gioielli artistici dei secoli scorsi e raccontano la storia di questa splendida regione”.

Il protocollo per la gestione

Un anno prima, infatti, si era stipulato un protocollo tra la città di Ascoli Satriano e la Fondazione Santa Maria del Soccorso (che ne curava la gestione dopo la cessione da parte dell’ultimo Duca della casa dei Marulli di Ascoli), per un comodato di uso gratuito al Comune, per favorire appunto quella valorizzazione nei progetti dell’amministrazione. Il Castello ha strutture risalenti al XII secolo e fu trasformato in Palazzo Ducale dagli ultimi feudatari. Quasi sempre chiuso, ad eccezione di un breve periodo in anni passati in cui ospitò la scuola media di primo grado, dispone di un meraviglioso cortile interno, anni or sono adibito, nei vani che vi si affacciano, a provvisorio alloggio per persone bisognose di assistenza. Le camere interne raggiungibili attraverso una bella scalinata e prive di arredi sono numerose e vaste. Come tutti gli edifici di Ascoli, anche il Castello ha ricevuto danni in occasione del terremoto che ebbe il suo epicentro in Irpinia nel novembre del 1988 e agli anni post terremoto risalgono i lavori di ristrutturazione, curati dalle amministrazioni che si sono man mano succedute.

Il piano per la ristrutturazione definitiva

Da ultimo il piano di affidare al noto critico d’arte la supervisione di una ristrutturazione che, completando e risistemando quelle precedenti, risultasse in qualche modo definitiva e destinata a non aver bisogno di ulteriori interventi.

Sgarbi in compagnia del sindaco e di esponenti dell’amministrazione, ha visitato Ascoli, ha visionato il Castello, ha preso parte ai lavori della revisione del “prima e del dopo”, non mancando di far sentire la sua presenza non solo nel pregevole Museo che ospita i famosi e rari Grifoni ed altri reperti di altissima qualità, ma anche nel sito archeologico di Faragola, villa romana, che con i suoi pregevoli reperti architettonici mosaicati ha consentito a tanti visitatori di ricavare l’immagine di una villa di una famiglia di ceto medio-alto in età tardo antica, sito funestato di recente da un incendio che ha compromesso strutture e pregevoli lavori di supporto eseguiti negli anni per garantirne la fruibilità.

E’ divenuta virale sul web un’immagine di Sgarbi che scavalca la barriera di Faragola, in un momento in cui non si riusciva ad entrare dall’accesso chiuso a chiave.

I lavori al Castello continuano, in attesa del ritorno di Sgarbi (previsto per i primi di agosto) e di una ufficializzazione dei risultati perseguiti in questi ultimissimi mesi. Nel frattempo, in questi proprio in questi giorni sul web l’illustre critico, che non si risparmia nell’attraversare in lungo e in largo la Penisola, ha invitato i vacanzieri a non “lessarsi come polli al sole” ma a partecipare ad un convegno, ad Assisi, da lui curato, aggiungendo che “forse avrebbero imparato qualcosa” ! Il fascino del personaggio è anche questo: un eloquio assolutamente privo di filtri, che ne ha fatto una icona dei media e dei social. Chi ha avuto modo di conoscerlo da vicino in queste brevi ma intense apparizioni ad Ascoli Satriano ha conosciuto un altro Sgarbi, assolutamente amabile. Bisogna abituarsi a distinguere fra il profondo conoscitore della storia dell’arte e il “personaggio” che ha in qualche modo ritrovato in se stesso il proprio “autore”. O ad integrarli, come due componenti inscindibili della stessa forte ed esuberante personalità. Ascoli ha avuto e avrà ancora a breve questa possibilità..

Maria Teresa Perrino