Rocco Hunt in concerto a Carpino

Anche quest’anno Rocco Hunt si esibirà in provincia di Foggia. Un gran colpo quello messo a segno dalla Pro Loco di Carpino, dal Comitato Feste Patronali e dal Comune di Carpino che per il consueto concerto del 19 agosto ha scelto il famoso rapper italiano !

ROCCO HUNT !

Rocco Pagliarulo, noto come Rocco Hunt e in precedenza conosciuto come Hunt MC (Salerno, 21 novembre 1994), è un rapper italiano !

Ha vinto il Festival di Sanremo nel 2014 nella sezione “Nuove proposte” con il singolo Nu juorno buono !

Non è l’unico artista a salire sul palco della Festa Patronale… a giorni la Pro loco sulla sua pagina facebook, oltre a pubblicare il programma completo degli eventi, sagre e festività estive, svelerà anche il secondo nome !