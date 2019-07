San Severo, illegittimo il licenziamento di Felice Scarlato: condannata casa di riposo

Di:

Il Tribunale di Foggia condanna l’Ipab Concetta Masselli di San Severo a risarcire, con oltre 51mila euro oltre le spese legali, il direttore amministrativo Felice Scarlato, per aver interrotto illecitamente il contratto di lavoro.

La Sezione Lavoro del Tribunale, nella persona del giudice Ivano Caputo, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato l’Ipab casa di riposo Concetta Masselli di San Severo al pagamento di 51mila euro in favore di Felice Scarlato, oltre interessi legali per il provvedimento di rescissione del contratto per giusta causa reputato illegittimo dal Tribunale. Punto di partenza della vicenda è stato il licenziamento, a dicembre 2016, di Felice Scarlato, a quel tempo direttore amministrativo dell’Ipab. In quella data il commissario dell’Ipab, Nada Pennacchia, comunicava al Direttore Scarlato il licenziamento per giusta causa, a fronte di una serie di inadempienze. A fronte di tali accuse il direttore amministrativo Scarlato, patrocinato dall’avvocato Marco Carmi, si è rivolto alla giustizia del lavoro che ha valutato del tutto astratte le inadempienze esibite nel provvedimento di rescissione del contratto.

Fonte: Foggia Today