Si parte. Miglio convoca il Consiglio Comunale

Di:

San Severo. Ai sensi dell’art. 40 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del Vigente Regolamento del Consiglio comunale e dell’art. 8 del Vigente Statuto comunale, il Sindaco avv. Francesco Miglio ha convocato il Consiglio comunale, in prima convocazione, per le ore 19,00 di giovedì 25 luglio 2019 presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti punti:

Esame condizioni di eleggibilità dei neo-eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale – Convalida degli eletti; Elezione del Presidente del Consiglio comunale; Giuramento del Sindaco – D. Lgs. n. 267/2000 – Art. 50; Elezione del Vice Presidente del Consiglio comunale; Elezioni comunali del 26 maggio 2019 e relativo turno di ballottaggio del 09 giugno 2019. Comunicazione nomina componenti Giunta comunale – D. Lgs. n. 267/2000 art. 46 c. 2 – Presa atto; Elezione componenti Commissione Elettorale comunale – D.P.R. n. 223/1967, art. 12; Nomina Commissione per la formazione degli Elenchi dei Giudici Popolari. – Legge n. 287 del 01/04/1951, art. 13; Fissazione indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, ecc. – D. Lgs. n. 267/2000 art. 50 – comma 8.