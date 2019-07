Spiagge del Gargano più sicure: arrivano i presidi dei vigili del fuoco

Di:

Nell’ultima seduta di Giunta Regionale è stato approvato un provvedimento che va incontro alle aspettative dei turisti che affollano le nostre spiagge. Si tratta della convenzione fra la Regione e il Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – per il potenziamento della difesa delle coste nel periodo estivo.

Già durante la stagione estiva 2016 per rafforzare le misure di difesa della costa, è stato realizzato, con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, il “Progetto Pilota per Attività di vigilanza e soccorso acquatico sulle spiagge libere e specchi d’acqua” nei Comuni di Vieste, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Ischitella e Isole Tremiti. Progetto che, avendo conseguito buoni risultati dal punto di vista della prevenzione incendi e del soccorso ai bagnanti e ai natanti, è stato ripetuto per la stagione balneare 2017.

Fonte: FoggiaToday