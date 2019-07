Traversata a nuoto delle Isole Tremiti

Di:

Domenica 21 luglio partirà alle ore 8:30 dall’Isola di San Domino la traversata a nuoto benefica delle Isole Tremiti: l’evento è organizzato dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo in collaborazione con Emergenza Sorrisi ONLUS e la Fondazione Enrico Castellini, a cui sarà devoluto il ricavato delle iscrizioni.

La traversata in acque libere, che si articolerà in due percorsi – il primo di circa 600 metri, ed il secondo di circa 3,5 Km – è aperta ai Soci, ai loro familiari, amici ed appassionati di tutte le età che siano in regola con la certificazione medica di idoneità all’attività agonistica per il nuoto.

Il tempo massimo per compiere i due percorsi sarà di trenta minuti per i 600 metri e novanta minuti per il percorso da 3,5 km.

Per le iscrizioni c’è tempo fino alla mattina di domenica, previa presentazione del certificato medico e della tessera Fin o Csi.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Isole Tremiti.