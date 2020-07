Manfredonia, 18 luglio 2020. “7543 euro al comune di Manfredonia per sorveglianza COVID-19 sulle spiagge libere (escluse quelle di competenza dell’Autorità Portuale?) ai fini del rispetto delle Linee guida nazionali e regionali per il contenimento dei rischi da COVID-19. Ovviamente auspichiamo che si faccia in fretta ad intervenire e che pugliesi e turisti che affollano le nostre spiagge attuino comportamenti responsabili”.

“Nell’Ordinanza Balneare 2020, fra le indicazioni indirizzate ai Comuni c’è la diffusione, attraverso una cartellonistica redatta anche in lingua inglese, della corretta informazione circa le misure per il contrasto del contagio da Covid-19, anche ribadendo l’importanza della responsabilizzazione individuale da parte degli utenti nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Su tratti specifici del litorale, ai Comuni è data la possibilità di svolgere attività di sorveglianza, avvalendosi di volontari o di enti pubblici o privati in regime di convenzione. Per questo tipo di forme di sorveglianza, sono stati liquidati oggi i contributi disposti dal Servizio Demanio costiero e portuale della Regione Puglia”.

(Verdi Manfredonia, 18 luglio 2020)