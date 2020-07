Amministrative, accordo Manfredonia Nuova – Meetup 5 Stelle

“Il Meetup 5 Stelle e l’Associazione MANFREDONIA NUOVA, nell’intento di dare il proprio contributo alla rinascita della nostra città, ridotta allo stremo dagli ultimi anni di cattiva amministrazione;

Consapevoli che, per raggiungere tale obiettivo, occorra il massimo di coesione politico-sociale, nonché adeguate risorse umane, che rendano credibile la proposta da sostenere;

Esaminate le reciproche posizioni associative che, per quanto autonome nell’organizzazione e nei programmi, rivelano vicinanza d’intenti soprattutto per quanto riguarda la visione politica, che deve essere esclusivamente al servizio degli interessi complessivi della città e non dei politicanti di turno, dediti solo ad assicurare il proprio tornaconto personale e di potere;

Ritenendo che occorra rilanciare la città sul piano del lavoro, della produzione e dell’ambiente; nonché sostenere, con strutture adeguate, la salute dei cittadini e delle cittadine, degli anziani, dei giovani e dei bambini, attraverso una rete di servizi sociali, ponendo come importante base della propria azione amministrativa il ripristino dell’etica e della legalità dei comportamenti pubblici e privati;

Decidono di intraprendere, in vista della prossima campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale

un percorso comune tendente a sfociare – in concordia con le regole statutarie delle parti – nell’indicazione dello stesso candidato Sindaco, seppur con liste autonome;

Rivolgono un appello a tutte le organizzazioni, anche di volontariato, che volessero, con proprie liste unirsi a noi, di sottoscrivere il presente accordo, per assicurare a Manfredonia, dopo anni di stenti, finalmente una compagine ed un’Amministrazione ben ispirate e competenti, che operino per il rilancio lavorativo, economico ed ambientale, soprattutto morale della città”.

Manfredonia, 18.07.2020