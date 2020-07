“Assunzioni ASE: la trasparenza non è escludere la partecipazione popolare ma promuoverla”

Manfredonia, 18 luglio 2020. “Ho fatto l’assessore all’ambiente nella giunta Riccardi, l’amministratore all’epoca era il dott. Fabio Diomede. Pur utilizzando l’agenzia interinale abbiamo deciso di procedere al sorteggio per non permettere a NESSUNO, nemmeno ai titolari della agenzia di scegliere tra cittadini con pari requisiti. Infatti ritengo che il ruolo della agenzia sia quello di vagliare, sperando che lo facciano, la presenza in capo a chi partecipa, dei requisiti richiesti. Oggi ai cittadini di Manfredonia è stato precluso di sapere perché questi 20 lavoratori sono stati scelti e non altri.”

“La trasparenza non è escludere la partecipazione popolare (sempre presente alle estrazioni), è promuoverla. Noi cittadini dobbiamo essere continuamente informati: i commissari ora devono farci conoscere le ragioni delle scelte operate dalla agenzia interinale. Io lo chiederò espressamente. amministrare nel nome del popolo significa amministrare col popolo. La commissione ha il dovere di vigilare anche su quello che è stato fatto dalla agenzia. I casi giudiziari ci insegnano che il male e la corruzione arrivano ovunque. Le assunzioni che si sono fatte quando ero assessore non sono state contestate da nessuno, queste lo saranno certamente”.

(A cura Innocenza Starace, candidata consiglio regionale con Italia in Comune”)