Assunzioni OSS, ASL Foggia precisa “Stiamo verificando compatibilità”

Foggia, 18 luglio 2020. In riferimento al reclutamento degli operatori Socio-Sanitari da parte della ASL Foggia, la Direzione dell’azienda sanitaria del capoluogo dauno precisa in una nota che, in concomitanza con l’adozione della delibera, era già in corso una

verifica della compatibilità economica per valutare l’assunzione di tutti i vincitori già a

partire dall’anno in corso.

Il Direttore Generale, pertanto, ha dato mandato al Direttore Amministrativo di verificare ogni ipotesi utile a raggiungere questo obiettivo ed ha anche suggerito anche alcune soluzioni che potranno facilitare tale percorso. La delibera recentemente pubblicata, con cui viene definita la programmazione triennale delle assunzioni, è il presupposto necessario per i successivi atti finalizzati alla reale

copertura dei posti vacanti. È una delibera, inoltre, che ribadisce semplicemente quanto

stabilito in altri documenti propedeutici alla programmazione degli arruolamenti che

disegnavano una previsione di compatibilità economica complessiva a tutto il piano

assunzione dell’azienda. Martedì, pertanto, la Direzione Generale terrà un incontro risolutivo con l’area Gestione del Personale per sancire il percorso da seguire e, quindi, un programma operativo che permetta l’assunzione di tutto il personale nel corso di quest’anno.