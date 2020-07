Crediti ECM: ecco tutte le modalità per ottenerli

L’acronimo ECM è l’abbreviazione di Educazione Continua in Medicina e fa riferimento alla necessità di ottenere crediti da parte dei professionisti di diversi rami del settore sanitario nel corso di un periodo formativo che copre un arco temporale di tre anni.

I crediti ECM sono dunque legati al mondo dell’aggiornamento professionale e per ottenerli è possibile seguire diverse strade: da una parte è possibile frequentare fisicamente corsi o tutoraggi autorizzati, dall’altra è possibile optare per la cosiddetta Formazione a Distanza (FAD). Quest’ultima è una metodologia sempre più apprezzata dai professionisti, visto che permette di studiare ottimizzando il tempo nel migliore dei modi, così da poter disporre di più ore e maggiori energie da dedicare a lavori tanto importanti e indispensabili come quelli legati al settore sanitario. Ecco perché sono in costante aumento, nell’ambito dell’educazione continua in medicina, le richieste di aggiornamento tramite fad ecm, corsi che consentono di approfondire le materie d’interesse scaricando su piattaforme di formazione ebook appositi. In questo modo, lo studio potrà essere condotto in qualsiasi momento della giornata, così da gestire al meglio i propri impegni.

Ottenere crediti ECM tramite ebook

Per quanto riguarda la formazione a distanza tramite ebook, il portale ebookecm.it rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per i professionisti della salute. La piattaforma, infatti, mette a disposizione degli utenti numerosi corsi di formazione e di aggiornamento, che permettono di ottenere i crediti ECM.

Questi ultimi vengono sono delle unità di misura pensate per quantificare il tempo di studio: secondo l’Agenas, infatti, un credito ECM deve corrispondere orientativamente a un’ora di studio. Tuttavia, nel caso in cui il corso sia dotato di tutoraggio i crediti per ora diventano 1,5.

Ogni professionista è tenuto ad ottenere 150 crediti ECM durante il triennio di formazione. Con ebookecm.it è dunque possibile individuare facilmente quali testi scaricare, scegliendo i singoli corsi sulla base delle proprie necessità e facendo riferimento al numero di crediti garantito da uno specifico ebook.

A ciò si aggiunga che i 150 crediti obbligatori possono essere acquisiti in totale libertà: questo vuol dire che ogni singolo professionista potrà scegliere se ricorrere esclusivamente alla FAD o se invece alternare lo studio da casa alla frequentazione di corsi in sede fisica, convegni ecc.

Una volta completato il proprio corso, accedendo al portale ebookecm.it è possibile compilare il test di apprendimento dedicato. Superando l’esame – vale a dire rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande – sarà possibile dimostrare di avere acquisito le conoscenze necessarie al conseguimento dei crediti ECM e si otterrà un attestato ufficiale tramite mail.

Corsi FAD: varietà e convenienza

Un’iniziativa particolarmente conveniente pensata dal team di ebookecm.it è la cosiddetta carta ECM. Si tratta di uno strumento che permette all’utente sia di acquistare un numero prestabilito di crediti ECM a prezzi competitivi sia di assicurare titoli e corsi in caso di scadenza.

Questo vuol dire che, a fronte di un risparmio sul prezzo dei singoli corsi, l’utente avrà anche la possibilità di iscriversi automaticamente all’edizione successiva in caso di necessità di portare a termine il proprio percorso.

Per avere un’idea della vastità e della specificità del catalogo corsi di ebookecm.it è sufficiente visitare il sito ufficiale di questa realtà specializzata nella formazione a distanza. Come anticipato, i corsi sono classificati in base al numero di crediti che forniscono, ma non soltanto: nelle singole descrizioni sarà infatti possibile anche vedere le singole professioni a cui si rivolge il corso.

In questo modo sarà possibile orientarsi in modo semplice e veloce verso la scelta dell’ebook più adatto alle proprie necessità professionali.