Criminalità tra Nord Italia e Gela, inammissibili i ricorsi di Angelo Fiorisi e Francesco Scopece

Roma, 18 luglio 2020. Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha “dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Angelo Fiorisi, nato a Gela il 20/07/1967, Francesco Scopece, nato a Foggia il 07/10/1970, contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia del 18/10/2019, che aveva confermato il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Brescia con cui – nell’ambito di un’articolata operazione di contrasto alla criminalità organizzata nel corso della quale erano emesse da diversi Tribunali misure cautelari personali – veniva applicata, tra gli altri, a Fiorisi Angelo e Scopece Francesco la custodia cautelare in carcere, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato a entrambi al capo 1) dell’imputazione provvisoria“.

Questo “perché: Fiorisi, quale promotore, organizzatore e direttore della struttura criminale di tipo mafioso caratterizzata da autonomia programmatica e decisionale rispetto alle altre cosche mafiose di Gela, alle quali risulta legata da rapporti federativi e alleanze, nonostante fosse sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, sovrintendeva e

coordinava tutte le attività dell’associazione, si occupava in prima persona degli aspetti operativi afferenti alla commissione di illeciti fiscali, manteneva i rapporti con gli esponenti dell’organizzazione criminale mafiosa siciliana di appartenenza, interveniva nel richiamare all’ordine, riceveva denaro provento di delitto sul conto corrente intestato formalmente ad (…) e gestiva le affiliazioni di nuovi soggetti; Scopece, quale appartenente alle forze dell’ordine e partecipe dell’associazione, rappresentava il trait d’union tra l’organizzazione criminale mafiosa operante nel Nord Italia e la cosca gelese di derivazione e si interfacciava

con i soggetti che non si attenevano alle disposizioni impartite dai vertici dell’organizzazione”.

“Il titolo cautelare si fonda anche su reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, contestati a Fiorisi ai capi 6, 10, 11, 13, 14, perché, attraverso crediti d’imposta inesistenti, compensava indebitamente debiti erariali, previdenziali e assistenziali, con l’aggravante prevista dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991, per avere commesso il reato con la finalità di agevolare l’associazione di stampo mafioso di cui capo 1); nonché, per Scopece, sul capo 8 dell’imputazione, relativo alla materiale trasmissione telematica dei modelli F24, con le credenziali dell’intermediario

abilitato Sambito e la ricezione dal coimputato (..) del denaro provento di

delitto sui propri conti correnti e in contanti”.

I RICORSI. “Avverso l’ordinanza l’indagato Fiorisi, per il tramite dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento. Avverso la medesima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Scopece, a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento.