Foggia. Capozzi su OSS “Vincitore concorso ha diritto all’immediata assunzione”

Foggia, 18 luglio 2020. “In seguito alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per OSS, si scopre, tramite la deliberazione n. 1102 del 17/07/2020 ASL Foggia, che le assunzioni dei vincitori del predetto concorso, nella ASL Foggia, avverranno in modo scaglionato nei prossimi due anni. Tanto sarebbe accaduto a seguito di equivoci e mancati riscontri ad alcune comunicazioni intercorse tra la ASL e l’AOU di Foggia, dove, invece di indicare esclusivamente il fabbisogno di Personale dell’anno in corso, si è fatto riferimento al piano triennale di fabbisogno di Personale.

Questo appare, a nostro avviso, incredibile, però in un procedimento di tale portata, l’errore, seppur sempre condannabile, appare comprensibile, certo è che risulta enormemente impopolare. Incredibili sono anche gli effetti: il non vincitore di concorso, ma posizionato in graduatoria nei primi posti, prevedibilmente, se ha optato per un’altra sede, sarà assunto in servizio prima di chi si è posizionato al 837° posto. Il vincitore di concorso ha diritto alla immediata assunzione in servizio .

Difatti, noi suggeriamo il ritiro immediato, in autotutela, della suddetta Delibera 1102. Diversamente, ci vedremo costretti a ricorrere presso il Tribunale Amministrativo, singolarmente per ogni vincitore di concorso che abbia il pregiudizio della mancata corresponsione stipendiale, per la violazione del diritto all’assunzione”.

Foggia 18/07/2020 – Il Segretario Territoriale FSI-USAE f.to Achille Capozzi