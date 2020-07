Foggia, torna il caldo: punte di 36 °C

L’estate proverà a fare sul serio durante la settimana prossima, anche se probabilmente non riuscirà a conquistare l’Europa e il Mediterraneo in pianta stabile. Di fatto, stiamo entrando nella fase più calda dell’anno che può essere identificata tra il 20 luglio e il 10 agosto. Solitamente in questo periodo abbiamo le ondate di caldo più intense e durature. La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste per le ore centrali di mercoledi 22 luglio:

Rispetto agli anni scorsi non si notano temperature atrocemente elevate alla medesima quota. La parte piu intensa del caldo resterà confinata sul nord Africa, lambendo le coste della Penisola Iberica.

In Italia farà comunque caldo. Ecco la mappa delle temperature massime previste al suolo in Italia per martedi 21 luglio:

In evidenza le aree interne della Sardegna, dove il termometro potrà raggiungere i 36° e le pianure interne tosco-laziali dove si arriverà a 35°. 34° saranno probabili sull’Emilia Romagna, il Tavoliere delle Puglie e la Calabria Ionica.

Queste invece sono le temperature massime previste al suolo per il pomeriggio di mercoledi 22 luglio:

In evidenza i 37° delle zone interne della Sardegna; 36° sul Foggiano; 35° nelle pianure interne tosco-laziali e sulla Calabria Ionica.

Fonte: meteolive