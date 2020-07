Gargano. “Era il gigante buono”, 5 anni senza Jimmy: vita, carriera, curiosità

Ischitella, 18 luglio 2020. Sono trascorsi cinque anni dalla scomparsa inaspettata del pugile e artista televisivo Jimmy, all’anagrafe Girolamo Di Stolfo, originario di Ischitella. Dopo questo lustro che per molti è sembrato eterno, sua sorella Consiglia e suo cognato Francesco Maiorano hanno voluto ricordare il buon animo di Jimmy, riportando alla memoria molti episodi legati alla sua carriera da pugile e da attore.

Campione sul ring

Jimmy si è affacciato al mondo della boxe all’età di 16 anni, quando un suo cognato di Rimini gli diede la possibilità di conoscere il noto allenatore Elio Ghelfi, maestro di campioni come Franco Damiani e Maurizio Stecca. Quell’incontro fu decisivo, infatti, Ghelfi, notando l’enorme stazza di Jimmy, lo accettò immediatamente nella sua palestra “Romeo Neri” nella categoria supermassimi. “C’era un signore anziano che andava spesso a vedere gli allenamenti – ha ricordato suo cognato Francesco – diceva sempre: “Jimmy è il secondo Carnera”. Difatti Jimmy aveva delle mani abbastanza grandi, i guantoni erano cuciti su misura.

Con il servizio militare è entrato a far parte della nazionale militare di pugilato. In quel periodo partecipò a un importante incontro nazionale svolto a Pesaro contro il Canada. Jimmy vinse come dilettante in tutti questi incontri, con una vittoria netta per KO, già nelle prime riprese.

Dopo la maggiore età è entrato a far parte dei professionisti, legandosi contrattualmente con il manager Branchini. Il suo primo combattimento da professionista avvenne a Milano e anche questa volta stese al tappeto l’avversario. Da questo seguirono altri incontri, molti con vittoria per KO e altri con punteggio.

Nei primi anni ‘90, svolse l’attività di buttafuori nei vari locali della riviera romagnola, raggiungendo molta popolarità data la sua prestanza fisica (alto 203 cm).

La carriera televisiva e cinematografica

Nel 1993 colse l’occasione per partecipare alla trasmissione estiva del “Gioco delle Coppie”, in onda su Rete 4 e condotto da Giorgio Mastrota e Natalia Estrada. Quel momento diede inizio a una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando, fino alla sua scomparsa, a molte trasmissioni televisive, sia in Mediaset che in Rai: Tira & Molla, Buona Domenica, Grande Fratello, Uomini e Donne, Avanti un altro!, Inside Out e in Mai dire Gol negli sketch di Strozus di Paola Cortellesi.

Jimmy prese parte anche come attore in vari film e serie tv. Tra queste ultime suo cognato Francesco ha voluto ricordare la miniserie “Caraibi” andata in onda su Canale 5 nel 1999, e in seguito trasmessa in altre nazioni, dove Jimmy recitò come protagonista nel cast principale interpretando il ruolo di Cione. È celebre la sua parte in Crapanzano nel film “Così è la vita” (1998) di Aldo Giovanni e Giacomo e come incaricato alle consegne nel film “Fantozzi – Il ritorno” (1996) di Paolo Villaggio. Non mancano altre parti minori all’interno dei film: “A spasso nel tempo” (1996) di Carlo Vanzina, “Ricordati di me” (2003) di Gabriele Muccino e Benvenuto Presidente! (2013) di Riccardo Milani.

Il Gigante buono

Era così soprannominato Jimmy dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Nonostante la sua grandezza era un uomo buono di cuore, animo che lo portò anche ad abbandonare il mondo del pugilato ritenuto troppo aggressivo per il suo carattere. Era anche uomo di fede, molto devoto a Padre Pio e al SS. Crocifisso di Varano, come testimoniato da un servizio del giornalista Giuseppe Saldutto. “L’abbiamo sempre sostenuto su tutto e per tutto – ha riferito sua sorella Consiglia Di Stolfo – Avere un colosso di fratello nel mondo dello spettacolo è un’emozione. Era il gigante buono”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola