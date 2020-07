Giampietro (Nursind Foggia) “Gli angeli stanno per volare via, vi restano solo i santi”

Foggia, 18 luglio 2020. Quando la pandemia COVID è ancora in corso, Azienda e Asl di Foggia già pensano al risparmio e ai tagli del personale . Ancora non si conosce se la regione intende fare riduzioni del personale infermieristico ( visto che non ha risposto alla missiva inviata da questa organizzazione sindacale).

Una cosa è certo sottolinea il segretario territoriale Giampietro Giuseppe NURSIND di Foggia: “Siamo stati i primi a scrivere senza risposta alla regione e alle Aziende del taglio del personale infermieristico che ha fronteggiato la prima andata dell’emergenza Covid . In caso di nuova andata siamo certi che ci resteranno solo i santi “ ironizza “ perché gli infermieri i cosidetti angeli saranno nel frattempo volati via verso aziende del nord che si apprestano ad affrontare l’eventuale emergenza in maniera seria.