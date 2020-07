Bari, 18 luglio 2020. “Abbiamo una idea di sviluppo della Puglia che guarda alle più importanti e avanzate collaborazioni internazionali. Oggi con Matteo Salvini abbiamo visitato lo stabilimento di Leonardo a Grottaglie dove si produce la fusoliera di uno degli aerei più grandi al mondo. Una eccellenza produttiva unica, con un indotto di imprese pugliesi di grandissima qualità. La Puglia e il Tarantino possono essere la Seattle dell’Italia, la parte tecnologicamente più avanzata della nostra industria nazionale! Le lavorazioni del carbonio e di altri compositi e l’industria aerospaziale sono una speranza per il futuro economico occupazionale e sostenibile di questa area della Puglia, offesa per anni da tante promesse mancate e questioni ambientali mai risolte! Noi investiremo impegno e risorse perché l’aerospazio possa occupare sempre più giovani e riconvertire l’economia locale in attività sostenibili e d’avanguardia”.

Tanto dichiara Nuccio Altieri, candidato della Lega per la carica di vicepresidente della regione Puglia, durante la visita di Matteo Salvini in Puglia.