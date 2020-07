Manfredonia, capannone all’asta in zona ex Enichem

Oggetto dell’asta:

• Oggetto della presente vendita è un capannone artigianale. L’unità immobiliare si trova a Manfredonia (FG), ubicata in località Pariti di Caniglia, con accesso carrabile e pedonale posto su via Niccolò Copernico.

• Il contesto è tranquillo e poco trafficato. La zona è di prima periferia, caratterizzata da altri fabbricati produttivi sviluppati su tessuto frammentato, e ben collegata al centro città tramite la Strada Statale 89 Garganica. • Il complesso sorge su un lotto pianeggiante della superficie complessiva di 25000 mq, dotato di due accessi carrabili dalla strada principale.

• L’area comprende un capannone produttivo posto al centro di un piazzale di manovra dotato vani tecnici a servizio della struttura principale.

• Sul retro del complesso si trova un terreno classificato come ente urbano.

• L’area è pianeggiante, incolta e soggetta a forte vegetazione spontanea.

• Il capannone è stato realizzato nel 2002 ed è dotato di regolare certificato di agibilità. La struttura portante è in cemento armato, con capriate in cemento armato precompresso e tamponamenti in pannelli di cemento armato, localmente danneggiati sulle facciate esterne.

• L’opificio ha altezza utile interna di 8,35 metri ed è dotato di cinque ingressi carrabili, uscite di sicurezza, pavimento industriale, finestre a nastro e lucernari.

• Internamente alla struttura si trovano due blocchi.

• Il blocco direzionale, sviluppato su due livelli, comprende ingresso con uffici al piano terra, e alloggio del custode con saloni al piano primo.

• Il blocco servizi, realizzato al centro dell’opificio comprende deposito, officina e spogliatoi. La copertura piana del blocco è utilizzata come soppalco.

• Impianti tecnologici funzionanti.

• Il blocco direzionale ha ventilconvettori per la climatizzazione.

• Gli immobili si trovano in complessivo buono stato di manutenzione e di conservazione.

• I beni mobili e i macchinari attualmente custoditi all’interno dei locali non costituiscono oggetto della presente vendita.

Prezzo di vendita:

Il prezzo d’asta è di 891.765 euro.

Scadenze:

• Consegna documenti entro le ore 18:00 del 4 settembre 2020

• Apertura asta alle ore 15:00 del 9 settembre 2020

• Chiusura asta alle ore 17:00 de 9 settembre 2020

Per ulterori informazioni clicca QUI o scrivi una mail all’indirizzo immobili@realestatediscount.com

Fonte: requadro