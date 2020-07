Manfredonia. “Ci hanno fatto montare le giostre, poi l’assurdità: niente apertura”

Manfredonia, 18 luglio 2020. “Ci avevano dato la disponibilità per le giostre presentando una piantina di sicurezza, ci hanno fatto fare i viaggi con camion ed abitazioni per ore ed ore, ci hanno dato il posto dove stare (parcheggio Cesarano,ndr), ci hanno fatto montare le giostre, le abitazioni e tutto e dopo ci hanno detto che non si aprirà. Qui nessun comune guadagna sulle giostre se non di suolo pubblico ed ovviamente la corrente perché non paghiamo TUTTO”.

“Qui si tratta che i mercati (dove si fa assembramento senza più controlli ormai) I negozi, i lidi che fanno anche serate e TUTTE LE ATTIVITÀ le hanno fatte ripartire in qualche modo e invece noi giostrai, con le norme che rispettiamo, anche più di moltissime altre attività, dobbiamo morire di fame.. Non abbiamo avuto sussidi o cose del genere siamo andati avanti con le nostre forze non abbiamo né preteso né chiesto niente aiutandoci tra di noi, ed ora che chiediamo solo di POTER FARE IL NOSTRO Lavoro in modo Onesto in uno spazio aperto, dove non si crea assembramento e dove, a nostre spese, abbiamo incaricato delle persone per gestire la folla ed evitare così assembramenti laddove si fosse creato c’è lo state negando.. Ci state negando IL PANE”.

“Questo è il nostro LAVORO ed è follia che prima ci dite una cosa è poi un altra. Siete dei pazzi. Abbiamo speso tutto quello che avevamo per fare i viaggi mettere tutto in sicurezza nella speranza di far mangiare solo le nostre famiglie e i nostri figli. Siamo persone non animali che andiamo a comando di come vi dice il cervello. Fanno bene le persone che per ottenere qualcosa non praticano il dialogo ma vi ricattano o vi maltrattano.. Ve lo meritate perché le persone oneste non vanno mai avanti… E imparate a parlare, sciacquatevi la bocca prima di chiamare porcheria una categoria di lavoro che non ha mai dato fastidio a nessuno se non a gente ignorante che non sa neanche a parlare, che poi in fondo sono le stesse persone che vengono alle casse delle giostre con il sorriso a 360° perché portiamo semplicemente festa, gioia e divertimento.”

Nota a StatoQuotidiano.it inviata dal sig. Douglas Citarelli, giostraio.