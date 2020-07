Ospedale di Manfredonia, Paolo Campo verso una rinascita della struttura

Ci sono voluti 5 anni di intenso lavoro per centrare l’obiettivo: migliorare la qualità del servizio e la quantità delle prestazioni offerti dall’ospedale San Camillo De Lellis.

L’inaugurazione dei nuovi locali della Senologia, alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla, ha certificato un’evidenza incontrovertibile e ha dimostrato, anche al Ministero della Salute, che gli ospedali territoriali sono presidi di salute su cui è possibile e doveroso investire come ha fatto l’attuale governo regionale.

Ammonta complessivamente a 1milione e 100mila euro lo stanziamento di fondi europei e regionali destinati a garantire attrezzature e ambienti adeguati alla Senologia, alla Chirurgia generale e alla Lungodegenza. A queste attività si aggiungeranno, a breve, quelle effettuate in day service e day surgery multidisciplinari, vale a dire: interventi chirurgici minori di Chirurgia Generale, Oculistica, Ginecologia e Urologia.

Evidente il vantaggio per i manfredoniani e per chi vive nei comuni più vicini: evitare il disagio di doversi recare a Foggia o a San Giovanni Rotondo per operazioni di carattere ordinario.

Un beneficio che sarà ancora più evidente a quanti, pazienti e loro familiari, avranno necessità di ricorrere ai servizi offerti nei reparti di Lungodegenza e Riabilitazione, grazie ai quali la dotazione complessiva di posti letto dell’ospedale è aumentata di 40 unità.

Importanti sono stati anche gli investimenti sulle attrezzature mediche: il mammografo in dotazione al San Camillo è identico a quello in funzione nei policlinici regionali; è già stata installata la strumentazione, microscopio elettronico compreso, funzionale alle attività di oculistica; sono tutte funzionanti le macchine impiegate per favorire una rapida ed efficace riabilitazione ortopedica, piscina compresa. Inoltre, la programmazione per l’immediato futuro prevede: l’acquisto di un ecografo per la Chirurgia; l’assunzione di un radiologo per la Senologia; la riattivazione del servizio mobile di mammografia, a vantaggio dei comuni della Capitanata.

Avere incrementato l’operatività ha reso necessario procedere al reclutamento di ulteriore personale. Nello specifico saranno assunti a brevissimo: 15 medici, altrettanti infermieri e 80 operatori socio-sanitari. In particolare, lo svolgimento dei concorsi per i dirigenti medici garantirà il rafforzamento dell’autonomia amministrativa e operativa del San Camillo.

Continuare ad affermare che l’ospedale di Manfredonia presto chiuderà o che sia una scatola vuota o che sia stato abbandonato dalla Regione equivale a negare la realtà.

Un esercizio, purtroppo, che in tanti praticano con impegno e costanza. Magari la gran parte tra loro non è semplicemente informato, quindi mi auguro sia disponibile a modificare le proprie valutazioni sulla base delle verificate e verificabili informazioni fornite. Altri, e mi riferisco particolarmente ad alcuni esponenti politici, utilizzano sistematicamente lo strumento della disinformazione per cercare di lucrare consenso, anche alimentando un dannoso clima di sfiducia attorno al nostro ospedale tale da rendere ancora più difficile il reclutamento di nuovi medici già complicato di suo.

Tra questi, vi segnalo chi milita nei partiti, nelle liste e nelle associazioni che sostengono la candidatura di Raffaele Fitto. Perché se il nostro ospedale ha seriamente corso il rischio di essere chiuso lo si deve agli errori di programmazione di quell’amministrazione regionale.

Purtroppo siamo quasi tutti concentrati sul presente e ricordiamo poco del passato, eppure solo 15 anni fa la sorprendente vittoria di Nichi Vendola fu determinata anche dall’opposizione popolare alla pessima gestione della sanità pugliese.

Ci sono voluti appunto 15 anni per portare a soluzione i problemi generati dalla Giunta Fitto e aggravati dai governi nazionali di centrodestra. I cittadini hanno dovuto sopportare i disservizi, i ritardi, le inadeguatezze a cui abbiamo progressivamente e lentamente posto rimedio.

Oggi che finalmente la salute è tornata ad essere centrale nell’agenda di governo, purtroppo a causa della pandemia da Covid-19, si stanno creando tutte le condizioni per superare gli ultimi vincoli finanziari e liberare la sanità pugliese dall’enorme peso finanziario lasciatoci in eredità dal centrodestra all’inizio del nuovo millennio.

Siamo sulla buona strada e vogliamo continuare a percorrerla avendo fiducia di poter centrare l’obiettivo strategico di garantire ai Manfredoniani, ai Foggiani, ai Pugliesi la migliore organizzazione e assistenza sanitaria possibili.