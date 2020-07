Putignano. Incidente sulla SS172 ‘Dei Trulli’: 4 feriti

Bari, 18 luglio 2020. La strada statale 172 “dei Trulli” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto in corrispondenza del km 16,400, nel territorio comunale di Putignano, in provincia di Bari. L’incidente ha coinvolto quattro autovetture, causando il ferimento di quattro persone. Il traffico in direzione di Putignano è deviato al km 10,800 sulla strada provinciale 32, mentre il traffico in direzione di Turi è deviato al km 17,500 sulla strada comunale Monterosso. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per rimuovere i mezzi incidentati, al fine di ripristinare la normale circolazione il prima possibile.