STATOQUOTIDIANO.IT, 18 LUGLIO 2021. Su richiesta di StatoQuotidiano.it, correlata a una recente intervista negli studi della nostra testata, l’onorevole Antonio Tasso (del gruppo MISTO – MAIE-PSI dal 19 febbraio 2019) ha gentilmente risposto ad alcuni quesiti che di seguito proponiamo:

Domanda:- Da quanto è stato eletto deputato della Repubblica può fare un elenco esaustivo di tutti coloro che hanno avuto una qualsivoglia collaborazione, a qualsiasi titolo, nell’ambito delle sue attività parlamentari?

Risposta:- Francamente trovo singolare che si provi interesse verso argomenti di nessuna rilevanza per i cittadini che stanno attraversando un delicato e difficile momento della propria vita, dovuto all’emergenza sanitaria in atto.

In ogni caso, dal momento che rispetto il lavoro di chiunque, non mi sottraggo alle domande rivoltemi dalla vostra testata.

Durante il mio mandato, ho imparato a redigere tutti gli atti necessari all’espletamento della mia funzione di parlamentare: proposte di legge, risoluzioni, mozioni, emendamenti, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze, interventi d’aula e di commissione. Per cui, posso affermare di essere abbastanza autosufficiente nel mio lavoro. Occasionalmente, in provvedimenti complessi – per report consultivi, mansioni di ricerca e comunicazione –

usufruisco delle competenze di professionisti, scelti in base alle mie necessità operative ed all’oggetto del mio lavoro (tutto visionabile sul sito della Camera dei Deputati).

Ad esempio, per la redazione della pdl ordinaria – presentata con il collega Cecconi – che riguarda modifiche alla legge elettorale e la rideterminazione dei collegi uninominali (a.c. 1781), sono stati consultati alcuni giuristi, costituzionalisti e ricercatori universitari.

Tali prestazioni vengono regolarmente retribuite dal sottoscritto tramite bonifici bancari, a seguito di fatture registrate, come da normativa vigente, presso l’ufficio competenze parlamentari della Camera dei Deputati. Tra questi liberi professionisti vi è la giornalista Annamaria Vitulano, retribuita allo stesso modo, in piena trasparenza.

Domanda: – Quali i criteri di scelta e selezione dei suddetti collaboratori?

Risposta: – I criteri di scelta riguardano le competenze che, per un determinato lavoro, mi occorrono.

Domanda: – Ci sono o ci sono stati dei suoi parenti o familiari che hanno avuto ruoli di collaborazione nell’ambito delle sue attività parlamentari?

Risposta: – Nessun mio parente o familiare, fino al quarto grado, è stato mai incaricato di alcunché né dal sottoscritto, né da miei colleghi e neanche da alcuno che possa essere collegato al mio ruolo di parlamentare. A dire il vero, però, mia moglie ha un contratto con me. E’ un contratto matrimoniale, firmato con rito civile e religioso, che intendiamo onorare finché il Signore ce lo consentirà. (I – continua).