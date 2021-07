(II – CONTINUA). STATOQUOTIDIANO.IT, 18 LUGLIO 2021. Su richiesta di StatoQuotidiano.it, correlata a una recente intervista negli studi della nostra testata, l’onorevole Antonio Tasso (del gruppo MISTO – MAIE-PSI dal 19 febbraio 2019) ha gentilmente risposto ad alcuni quesiti che di seguito proponiamo:

Domanda: – Quali di fatto i risultati conseguiti ad oggi con le sue attività da parlamentare per il territorio di Manfredonia e della Capitanata?

Risposta: – Non vorrei che sfuggisse il mio ruolo di Parlamentare membro della Camera dei Deputati – e non amministratore locale o regionale – pertanto il terreno su cui opero è “nazionale”. Cionondimeno, diversi provvedimenti in cui ho presentato proposte, pur avendo “dignità nazionale”, hanno avuto o avranno ricadute anche locali.

Potrei fare un lungo elenco, ma ne cito qualcuno:

– L’emendamento nel DL Rilancio a favore del wedding e l’entertainment (5 milioni a fondo perduto, quindi anche per i soggetti locali) porta il mio nome;

– L’emendamento nella scorsa Legge di Bilancio a favore della “Valorizzazione dell’enogastronomia italiana”, quindi anche per i prodotti locali (3 milioni per tre anni), porta il mio nome e quello dei colleghi Borghese e Cecconi;

– L’emendamento nel DL Sostegni 2 a favore dei docenti di sostegno, per l’immissione in ruolo nei posti vacanti degli specializzati ed abilitati, eliminando il vincolo delle tre annualità di servizio, totalmente recepito dalla Commissione Bilancio, era a mia firma (quindi di interesse anche per i docenti del nostro territorio);

– Nel decreto Rilancio Italia all’articolo 181 è stata inserita l’eliminazione della Cosap, Tosap ed una parte della Tari (quella variabile) ed al comma f è stato previsto il ristoro ai comuni per la mancata entrata di questi tributi. Sono stato il primo a proporlo al Governo, in quel momento rappresentato dal ministro Franceschini, il 7 maggio 2020 in diretta TV su Raitre con milioni di telespettatori…E tante altre proposte in corso di lavorazione, di cui fornisco puntuale aggiornamento sulle testate giornalistiche ed i canali di comunicazione social come Facebook ed altri.

Per non parlare di numerosi interventi presso Enti privati o partecipati e Organi Istituzionali a favore del territorio e dei cittadini, come ad esempio:

– Presso Enel per la costruzione della nuova centralina a Mattinata che risolva una volta per tutti il problema della fornitura elettrica in quella zona (interlocuzione organizzata dapprima con la Commissione Straordinaria e poi con l’attuale Sindaco. I lavori sono in corso di ultimazione);

– Presso le aziende di trasporto extraurbano della provincia di FG per il potenziamento delle linee di collegamento provinciali in periodo emergenza covid (intervento effettuato con le rispettive direzioni, con documentazione comprovante);

– Presso il Direttore Montanaro (ex Asl) per il blocco del trasferimento dell’ambulanza 118 da Manfredonia a Vieste (obiettivo raggiunto, con documentazione comprovante);

– Presso Uffici di vari Comuni per sburocratizzare, in conformità con le normative, le procedure a favore dei diritti dei cittadini (per la privacy non cito i nomi dei legittimi beneficiari)…E tanti altri ancora in corso.

Io credo che, per onestà intellettuale, non si possa negare l’impegno costante nell’esercizio del mio mandato, con gli strumenti istituzionali che ho a disposizione.

Domanda: – Ritiene ancora coesa la scelta di dichiarazione di dissesto per il Comune di Manfredonia una volta insediatesi la nuova Giunta comunale e il nuovo consiglio comunale?

Risposta: – Cominciamo col dire che il Dissesto Finanziario è un fatto oggettivo e non soggettivo, che viene determinato dall’impossibilità di ripianare, con le entrate correnti, una situazione economica compromessa. Quindi se non vi è tale presupposto, non dichiararlo è da irresponsabili, perché peggiorerebbe la situazione dell’Ente.

Noi di AgiAMO vorremmo tanto che il Comune non fosse in una situazione di “Dissesto Finanziario” e, qualora dovessimo avere l’onore ed onere di amministrare la Città, una volta insediati, dopo una serie di verifiche rispetto alla reale situazione debitoria, valuteremo le possibili soluzioni.

Siamo certi che l’attuale Piano di Riequilibrio non sia sufficiente a ripianare il “Debito” del Comune di Manfredonia ed analizzeremo anche la possibilità e la sostenibilità di una rimodulazione di detto piano, ma qualora non vi fossero le condizioni necessarie, saremo pronti a dichiarare il “dissesto”.

Questa azione va considerata come un’opportunità per azzerare una situazione oggettivamente molto compromessa – legata a cattive amministrazioni del passato, recente e remoto – e l’inizio di un nuovo percorso politico/amministrativo per la nostra Città.E’ lecito supporre che chi ad oggi non ha voluto compiere quest’atto, di fatto, ha coperto i responsabili di tale disastrosa realtà da eventuali conseguenze. Altro che “senso di responsabilità” e “bene dei cittadini”. E mi riferisco alle passate Amministrazioni e non alla Commissione Straordinaria, a cui spetta, principalmente, il compito di garantire e verificare che non vi siano condizionamenti della malavita locale sulle scelte amministrative e conseguenti atti.

Continuare a nascondere la verità con manovre contabili spericolate ed illegittime, finora ha provocato la crescita del debito complessivo (come è accaduto da vent’anni a questa parte) e le entrate di qualsiasi tipo -tributarie, patrimoniali, finanziamenti vincolati ecc…- continuerebbero ad essere utilizzate per gli enormi debiti accumulati negli anni e non per servizi al cittadino e possibili investimenti sul territorio.

Questo vi pare un atto assennato a favore dei cittadini e del territorio?

Noi non siamo disposti a coprire le malefatte delle precedenti gestioni fallimentari. Ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità. Noi siamo convinti di poter intraprendere azioni efficaci, perché abbiamo le mani libere e siamo completamente slegati da logiche e persone del passato. Quindi, si smetta di far passare il messaggio che, nelle condizioni rovinose in cui versa il Comune di Manfredonia, il Dissesto Finanziario sia il male assoluto. Di certo sarebbe un male per chi lo ha causato e per chi lo ha coperto con la propria gestione irresponsabile.

Per concludere, basterebbe guardare la reazione e lo sviluppo di tanti comuni che, partendo da un “dissesto”, sono ripartiti affidandosi a gente competente, che ha operato, ed opera, nell’interesse della comunità. (II – fine).