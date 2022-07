Estate di Ze Pèppe, sold out attività commerciali e ristorative

Sold out attività commerciali e ristorative ed una gran bella boccata d’ossigeno per l’economia locale. Migliaia le persone che domenica si sono riversate in città per vivere e prendere parte all’intesa prima giornata della kermesse sipontina iniziata all’alba con l’arrivo in Piazza Diomede dei carri in cartapesta (visitabili tutti i giorni sino al 10 agosto) delle Associazioni “Non solo Arte” di Maria Grazia Muscatiello, “Noi del Carnevale” di Gino Bordo e “La Compagnia del Carnevale” di Matteo Trotta, subito presi d’assalto da foto e selfie di grandi e piccini con lo sfondo del caratteristico porto peschereccio ed il mare del Golfo.