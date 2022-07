Festa patronale a Lucera, torna il luna park

FOGGIA, 18/07/2022 – Un momento molto atteso, dai più piccoli e non solo. Tornano le giostre con il tradizionale Luna Park a Lucera, in occasione della festa patronale. Il parco divertimenti si farà trovare pronto in via Montello, alla zona Polifunzionale, dal 13 al 17 agosto e sarà aperto regolarmente tutti i giorni.

Dopo anni altalenanti, finalmente uno dei ritorni più invocati ed attesi dai lucerini: le giostre arriveranno per le tradizionali “feste di agosto” 2022. Torna quindi il Luna Park nella città di Federico II dopo anni di stop. La ragione della sospensione, oltre all’emergenza sanitaria, era causata da questioni di spazio, in quanto la zona Polifunzionale sita in via Montello risultava chiusa per i lavori di realizzazione della nuova area mercatale.

Diventato nuovamente disponibile, e con la volontà da parte del comune di Lucera di rendere fruibile il piazzale, l’area di via Montello sarà pronta ad accogliere nuovamente le numerose giostre che da sempre caratterizzano la festa patronale di Lucera. Non mancheranno le prelibatezze che caratterizzano l’atmosfera di festa, così come le varie attrazioni “simbolo” del luna park: il tagadà, gli autoscontri, la ruota panoramica, il bruco mela e per gli amanti del pericolo, le giostre per adulti, che quest’anno vedranno numerose novità. I preparativi per la festa più attesa di Lucera proseguono spediti, infatti al polifunzionale si vedranno nei prossimi giorni i camion e le carovane dei giostrai, pronti a riprendere la tradizione centenaria che si svolge ogni anno nel periodo di Ferragosto.