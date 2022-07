Foggia, presentata la campagna abbonamenti: “Sto con Te”

StatoQuotidiano.it Foggia, 18 Luglio 2022. Con la presentazione della nuova campagna abbonamenti nella sala della Camera di Commercio, il Calcio Foggia inizia una settimana cruciale per l’avvio della nuova stagione. Da giovedì sera partirà ufficialmente con il ritiro in Friuli la nuova avventura della truppa rossonera che intanto è molto attivo sul mercato. Quasi fatta per Roberto Ogunseye, rocciosa punta di 26 anni e con un’altezza di 190 cm, con oltre 50 reti tra serie B e serie C. Definita l’operazione Peralta che segna un importante colpo di mercato da ufficializzare. Il trequartista, ex Ternana, si legherà ai colori rossoneri, domani in sede, con un accordo biennale. Si sondano ancora le piste Ferrante e Corazza mentre l’attaccante Tonin, ex Cesena, classe 2001 sarà un nuovo giocatore che approderà alla corte di mister Boscaglia.

Molto importante per la compagine sarà appunto l’apporto del caloroso pubblico foggiano e le modalità con prezzi calmierati e promo family svelati dalla società mirano a rendere protagonista della prossima stagione proprio ogni singolo supporters dei satanelli. Io “Sto con Te” è il claim utilizzato dal club di via Gioberti che riparte dalle certezze, ossia dai tifosi che allo Zaccheria ed in giro per l’Italia, qualunque cosa accada, alla chiamata del cuore rispondono sempre. Presentata inoltre la vertical card, per una serie di iniziative collegate al mondo degli appassionati e le varie promo family per abbonarsi all’intero campionato. Nuovo sponsor tecnico sarà Adidas.

Si riparte per la nuova stagione con una nuova pagina della gloriosa storia del Calcio Foggia. La vendita partirà la prossima settimana e si concluderà alla seconda giornata di andata.

FOTOGALLERY: ENZO MAIZZI

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 18 Luglio 2022