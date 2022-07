Incidente sulla statale 89 “Garganica”, furgone si ribalta

FOGGIA, 18/07/2022 – A causa di un incidente stradale, il transito è temporaneamente interdetto lungo la statale 89 “Garganica”, in direzione Foggia, all’altezza del km 196,300. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolto un furgone che si è ribaltato. Il traffico viene momentaneamente deviato con indicazioni sul posto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.