L’addio di De Ligt alla Juve: saluti ai tifosi e poi in aeroporto

FOGGIA, 18/07/2022 – (gazzetta) “Si farà”.

Prima delle 18 di sera è Rafaela Pimenta, intercettata all’aeroporto di Caselle dove era arrivata in mattinata per seguire di persona l’ultimo miglio della cessione di Matthijs De Ligt, a confermare che c’è l’accordo per il trasferimento dell’olandese dalla Juventus al Bayern Monaco. Alla Juve 70 milioni di parte fissa, che possono arrivare a 80. “Matthijs è contento? Tanto”, ha risposto la rappresentante di De Ligt: “La Juve è stata bravissima, dobbiamo solo ringraziare Agnelli, Arrivabene, Cherubini. Veramente bravissimi”.