Manfredonia, mare pericoloso: Guardia Costiera salva 18 diportisti

MANFREDONIA (FOGGIA), 18/07/2022 – Nell’ultimo weekend la Guardia Costiera di Manfredonia – competente del litorale adriatico da nord a sud (da Zapponeta a Marina di Chieuti) – ha effettuato quattro interventi di salvataggio su diportisti in difficoltà a causa di problemi tecnici e del peggioramento delle condizioni meteomarine.

Nello specifico i militari della Guardia Costiera imbarcati sulle unita navali dipendenti, hanno portato in salvo 18 persone che, a bordo delle loro imbarcazioni, non riuscivano a rientrare in sicurezza nei porti di partenza. In un caso, come evidenzia la Capitaneria di Porto in una nota stampa, «la vicinanza dell’imbarcazione soccorsa alla scogliera, rendeva l’intervento dei militari della Guardia Costiera particolarmente complicato». Neel weekend sono stati effettuati numerosi controlli sia a terra che a mare, e comminate sanzioni amministrative (con importi che superano in totale circa i 5 milioni di euro) di cui la maggior parte ha riguardato la navigazione con imbarcazioni da diporto sotto costa ovvero nella zona di mare riservata alla balneazione.